مقاهي ستاربكس تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ في تحد لقرار ترامب

تعتزم شركة ستاربكس توظيف 10 آلاف لاجئ في السنوات الخمس المقبلة، في 75 دولة، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

أعلن هاوارد شولتز الرئيس التنفيذي لشركة ستاربكس أكبر سلسلة مقاه في العالم الأحد إن شركته تعتزم توظيف 10 آلاف لاجئ خلال السنوات الخمس المقبلة في 75 دولة وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأمر تنفيذي يقضي بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول يغلب على سكانها المسلمون إلى الولايات المتحدة.

وأخبرت ستاربكس موظفيها في خطاب من شولتز إنه سيبذل كل ما هو ممكن لدعم العاملين الذين تأثروا بهذا الأمر التنفيذي.

وقال شولتز إن جهود التشغيل التي أعلن عنها الأحد ستبدأ في الولايات المتحدة بالتركيز في البداية على الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأمريكية كمترجمين وفي الخدمات المساعدة في دول مختلفة طلب فيها الجيش مثل هذه المساعدة.

وكان شولتز صريحا بشأن قضايا مختلفة ووضع ستاربكس في بؤرة التركيز الوطنية حين طلب من العملاء عدم إحضار بنادق إلى المقاهي.

وقال شولتز الأحد إنه في حالة إلغاء قانون الرعاية الصحية والمعروف باسم "أوباماكير" وفقدان الموظفين لغطاء الرعاية الصحية فسيكون بمقدورهم العودة إلى التأمين الصحي من خلال ستاربكس.

كما أكد شولتز التزام الشركة فيما يتعلق بالتجارة مع المكسيك وهي أحد المواضيع الرئيسية والمحورية في حملة ترامب.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 30/01/2017