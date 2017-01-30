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أمريكا

كندا: قتلى في إطلاق نار استهدف مصلين في مسجد بمدينة كيبيك

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/01/2017

أطلق مسلحان النار على مصلين في ختام صلاة في مسجد بكيبيك مساء الأحد، ما أسفر عن وقوع ستة قتلى على الأقل، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية، وقد وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الهجوم "بالاعتداء الإرهابي" في بيان الاثنين.

قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص فيما أصيب آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف مساء الأحد مصلين في مسجد مدينة كيبيك شمال شرق كندا، وفق الشرطة الكندية، من جانبه دان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان الاثنين الهجوم، ووصفه بـ"الاعتداء الإرهابي".

وقال ترودو "ندين هذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسلمين موجودين في مكان عبادة وملاذ". وعبر عن "تعازيه الحارة إلى عائلات وأصدقاء القتلى"، وتمنياته "بالشفاء العاجل للجرحى".

  وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بمقتل خمسة أشخاص برصاص مسلحين مقنعين أطلقا النار على المصلين بعيد صلاة العشاء. وإثر الهجوم أطلقت الشرطة عملية أمنية واسعة النطاق.

وخلال مؤتمر صحافي بثت محطات التلفزيون وقائعه مباشرة على الهواء قال المتحدث باسم الشرطة إن قوات الأمن اعتقلت شخصين بشبهة التورط في إطلاق النار. ونقلت إذاعة كندا عن شهود عيان قولهم إن رجلين مسلحين دخلا المسجد وأطلقا النار على المصلين.

من جهته قال فيليب كويار رئيس حكومة إقليم كيبك في تغريدة على تويتر أن "كيبيك ترفض رفضا باتا هذا العنف الهمجي. نتضامن بالكامل مع أقارب الضحايا ومع الجرحى وعائلاتهم". وأضاف في تغريدة ثانية "فلنتحد ضد العنف. فلنتضامن مع أبناء كيبك من اتباع الديانة الإسلامية".

واستهدف الهجوم على "المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك" المعروف أيضا باسم مسجد كيبك الكبير والذي تعرض في السابق لهجوم معاد للمسلمين ولكنه لم يوقع ضحايا بل اقتصر على تدنيس المسجد، إذ وضع مجهولون يومها رأس خنزير أمام أحد أبواب المسجد أثناء شهر رمضان.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 30/01/2017

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