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الشرق الأوسط

الجيش الأمريكي يسعى لإعفاء العراقيين الذين خدموا معه من قرار حظر السفر

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/01/2017

يسعى البنتاغون لإعفاء العراقيين الذين خدموا مع قواته في العراق من مرسوم ترامب لمنع السفر إلى الولايات المتحدة على مواطني ست دول إسلامية من بينها العراق.

قال البنتاغون الاثنين إنه بصدد إعداد قائمة اسمية بالعراقيين الذين خدموا مع قواته في العراق بهدف إعفائهم من قرار الرئيس دونالد ترامب منع سفر العراقيين ورعايا ست دول إسلامية أخرى إلى الولايات المتحدة مؤقتا. حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس "نحن بصدد إعداد" قائمة بأسماء العراقيين الذين خدموا مع الجيش الأمريكي لكي يحصلوا على إعفاء من منع السفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن البنتاغون يحرص على "التأكد من أن تكون أسماء كل الذين برهنوا عمليا عن التزامهم القتال معنا ودعمنا معروفة" من قبل الأجهزة المسؤولة عن إصدار تراخيص الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتابع "هناك عدد من الأشخاص في العراق عملوا معنا بدور شراكة، سواء عبر القتال معنا جنبا إلى جنب أو عبر العمل كمترجمين معرضين أنفسهم في كثير من الأحيان لخطر عظيم".

ورفض المتحدث القول ما إذا كان البيت الأبيض أخذ رأي البنتاغون قبل إصدار قرار منع السفر، مكتفيا بالقول إن الوزارة "ما زالت تجري عملية تقييم لمفاعيل" الأمر التنفيذي الرئاسي.

وعن وضع الطيارين العراقيين الذين يتدربون حاليا في قاعدة أريزونا الجوية في شمال غرب الولايات المتحدة قال المتحدث إن "هذه على وجه التحديد إحدى المشاكل التي ما زلنا نبحث بشأنها".

وكانت وزارة الخارجية العراقية دعت الاثنين الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها "الخاطئ" بتقييد دخول الرعايا العراقيين إلى أراضيها، وذلك بعد تأييد مجلس النواب العراقي بالأغلبية مطالبة الحكومة بالتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل.

وأتت الدعوة العراقية عقب المرسوم الذي أصدره ترامب بحظر دخول رعايا العراق وإيران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن الأراضي الأمريكية لمدة 90 يوما على الأقل، في إطار ما وصفه بالجهود للحفاظ على سلامة بلاده من "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/01/2017

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