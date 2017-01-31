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ثقافة

المخرج السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار سيرأس لجنة تحكيم مهرجان كان

© أ ف ب | السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/01/2017

أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي الثلاثاء في بيان، أن المخرج الإسباني بيدرو المودوفار سيرأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته 70.

سيرأس السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار لجنة تحكيم الدورة السبعين من مهرجان كان للفيلم ليصبح أول إسباني يتولى هذه المهمة حسب ما أعلن المنظمون الثلاثاء في بيان. وبذلك يخلف، في هذه المهمة الإسترالي جورج ميلر مخرج سلسلة أفلام "ماد ماكس".

 وسيمنح المخرج الإسباني الذي سبق له أن فاز العام 1999 بجائزة الإخراج في مهرجان كان عن فيلم "تودو سوبري مي مادري" جائزة السعفة الذهبية مع أعضاء لجنة التحكيم في ختام المهرجان الذي ينطلق في 17 أيار/مايو وينتهي في 28 منه.

وقال المودوفار صاحب أفلام مثل "تاكونيس ليخانوس" و"أبلا كون إيا"، في البيان "أنا سعيد جدا بالاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس مهرجان كان للفيلم، وأنا أتولى هذه المهام المميزة. كلي امتنان، ويشرفني ذلك لكني متوتر!"

وتابع المودوفار الذي يجسد السينما الإسبانية منذ ثلاثين عاما "ترؤس لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة جدا وآمل أن أكون على قدر التوقعات. سأكرس كل طاقتي لهذه المهمة التي تشكل متعة وامتياز".

وقد شارك المودوفار خمس مرات في المسابقة الرسمية لمهرجان كان مع أفلام "تودو سوبري مي مادري" و "فولفير" و"لوس أبراثوس روتوس" و"لا بييل كي ابيتو" و"خولييتا" العام الماضي. وقد كوفئت أعماله مرتين بنيله جائزة الإخراج عن "تودو سوبري مي مادري" وجائزة التمثيل لكامل طاقم الممثلات وجائزة أفضل سيناريو عن "فولفير" في العام 2006.

وينجز المودوفار المعروف بتناوله مواضيع المرأة، الأفلام منذ مطلع الثمانينات وفي جعبته 20 فيلما طويلا. وقد فاز أيضا بجائزتي أوسكار عن "تودو سوبري مي مادري" و "أبلا كون إيا".

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/01/2017

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