شركات تكنولوجيا تسعى للطعن في قرار ترامب بشأن الهجرة

تسعى شركات تكنولوجيا في الولايات المتحدة للطعن قضائيا في المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضي بمنع مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة من السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شركة جيت هاب للبرمجيات.

قال متحدث باسم شركة جيت هاب المتخصصة في إنتاج أدوات لتطوير البرمجيات إن مجموعة من شركات التكنولوجيا تعتزم الاجتماع الثلاثاء لبحث تقديم طلب قانوني دعما لدعوى قضائية تطعن بأمر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقيد الهجرة من ست دول ذات أغلبية مسلمة. وجيت هاب هي المنظمة للاجتماع.

وأفاد مصدر مطلع إن غوغل- المملوكة لشركة ألفابت- وإير بي.إن.بي ونتفليكس من بين الشركات المدعوة للاجتماع.

وأصبح قطاع التكنولوجيا أكثر قطاعات الشركات وضوحا في معارضة الحظر الذي أعلن الأسبوع الماضي. وتدرس الشركات أفضل السبل لحشد تلك الموارد وتشمل الجهود حتى الآن بيانات تندد بالإجراء ودعما ماليا للمنظمات الداعمة للمهاجرين ومنها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

تأتي المناقشات بين شركات التكنولوجيا بعدما قدمت أمازون وإكسبديا إعلانات بالمحكمة الاثنين دعما لدعوى قضائية رفعها المدعي العام لولاية واشنطن. وقالت أمازون وإكسبديا إن الأمر الذي أصدره ترامب يؤثر سلبيا على أعمالهما.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 31/01/2017