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الشرق الأوسط

البنتاغون: عملية الإنزال في اليمن كشفت وجود نساء مقاتلات في صفوف "القاعدة"

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24 | عناصر من تنظيم "القاعدة"

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/01/2017

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين أن عملية الإنزال التي نفذها جنود أمريكيون في اليمن كشفت عن وجود عدد كبير من النساء المقاتلات في صفوف تنظيم "القاعدة".

 أعلن البنتاغون الاثنين أن جنود القوات الخاصة الأمريكية الذين نفذوا عملية إنزال نادرة في اليمن الأحد ضد تنظيم "القاعدة" فوجئوا بنساء كثيرات يقاتلن في صفوف التنظيم الجهادي.

حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس إن "نساء مقاتلات كثيرات" شاركن في القتال إلى جانب المقاتلين الجهاديين ضد القوات الأمريكية المهاجمة. مضيفا "بينما كانت العملية جارية، رأينا نساء مقاتلات يركضن باتجاه مواقع معدة مسبقا، كما لو أنهن تدربن على القتال ضدنا".

عملية إنزال أمريكية في اليمن راح ضحيتها أطفال ونساء

وليل السبت-الأحد قتل في منطقة يكلا في محافظة البيضاء في وسط اليمن عشرات من مسلحي "القاعدة" إضافة إلى مدنيين وجندي أمريكي في هجوم شنته قوات النخبة الأمريكية هو الأول ضد التنظيم المتطرف في هذا البلد منذ تسلم الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وأعلن الجيش الأمريكي ان الهجوم أسفر عن مقتل 14 من مسلحي "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، فرع تنظيم "القاعدة" في اليمن الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم في العالم، بينما أفادت مصادر محلية بمقتل 41 من مسلحي التنظيم وثمانية أطفال وثماني نساء.

من جهته، قال تنظيم "القاعدة" في بيان إن 30 شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا في الهجوم الذي نفذته "أربع مروحيات قتالية"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية خسرت جنودا بينما لم يقتل أي عنصر في التنظيم. ورفض البنتاغون تأكيد أو نفي مقتل أطفال في الهجوم، مؤكدا أنه لا يزال بصدد تقييم الحصيلة.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/01/2017

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