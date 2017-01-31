من هو المشتبه بتنفيذه الهجوم على المسجد في كيبيك؟

أفادت وسائل إعلام كندية الثلاثاء، بأن ألكسندر بيسونيت، المشتبه بتنفيذه اعتداء على مسجد في مدينة كيبك، والذي أودى بحياة ستة مصلين، كان قد استأجر شقة قريبة من مكان الحادثة، ما يرجح تخطيطه مسبقا لاستهداف المسجد.

ذكرت وسائل إعلام كندية محلية الثلاثاء، أن الطالب الجامعي الكندي-الفرنسي ألكسندر بيسونيت، المشتبه به في حادثة قتل ستة من المصلين في مسجد في مدينة كيبيك، كان قد استأجر شقة قريبة من مكان الاعتداء، مما يرجح أنه ربما كان يستهدف دار العبادة.

وأبلغ أحد جيران أبويه هيئة الإذاعة الكندية، أن ألكسندر بيسونيت (27 عاما)، الذي قال إنه من المعجبين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبان، انتقل مؤخرا إلى شقة قرب المسجد بصحبة شقيقه التوأم.

من جهتها، وجهت السلطات للشاب، وهو المتهم الوحيد في حادث إطلاق الرصاص بالمسجد مساء الأحد، ست تهم بالقتل من الدرجة الأولى، وخمس تهم بالشروع في القتل. وقالت الشرطة إنه تصرف بمفرده.

وقتل في الهجوم الذي استهدف مصلين أثناء صلاة العشاء ستة أشخاص، فيما امتنعت الشرطة عن التعليق على الدافع لإطلاق الرصاص بالمركز الثقافي الإسلامي في كيبيك، لكن أصدقاء الشاب ومعارفه على الإنترنت أبلغوا وسائل الإعلام الكندية أنه أظهر مشاعر مناهضة للهجرة خصوصا تجاه اللاجئين المسلمين.

ويدرس بيسونيت العلوم الاجتماعية، وهو طالب عسكري سابق، ويعرف عنه في دوائر الإنترنت آرائه اليمينية، ووصفه أحد زملائه السابقين بأنه "منبوذ ومنصرف للمذاكرة".

وقالت صحيفة "لابريس" الكندية نقلا عن مصدر مقرب من التحقيقات، إن الشاب لم يخف عداءه للمسلمين أثناء استجوابه الطويل أمام الشرطة، وإنه مهتم أيضا بالأسلحة وتدرب على الرماية في ناد محلي.

ومثل الشاب أمام القضاء أمس الاثنين لفترة وجيزة تحت حراسة مشددة وهو يرتدي ملابس السجن البيضاء وقد بدا عليه الحزن. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 21 فبراير/ شباط، فيما رفض المحامي الموكل بالدفاع عنه جان بيتي الإدلاء بأي تصريح في قاعة المحكمة أمس الاثنين

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 31/01/2017