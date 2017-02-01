كأس الأمم الأفريقية 2017: المنتخب المصري في طريقه إلى الدور النهائي للمرة التاسعة في تاريخه

يسعى منتخب مصر لبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عندما يواجه مساء اليوم الأربعاء "خيول" بوركينا فاسو في نصف النهائي على ملعب "الصداقة" في العاصمة الغابونية ليبرفيل. وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش)، ويمكنكم متابعتها على موقع فرانس24.

يعتبر المنتخب المصري المرشح بامتياز لكسب تأشيرة التأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 عندما يواجه بوركينا فاسو في نصف النهائي بالعاصمة الغابونية ليبرفيل، عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).

وتصب المعطيات كلها في كفة "الفراعنة"، فهم يخوضون دور الأربعة للمرة 15 في 23 مشاركة بالمنافسة القارية، علما أنهم بلغوا النهائي ثماني مرات وفازوا باللقب سبع مرات (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010). وهذه الأرقام الخيالية لم يحققها أي منتخب سواهم.

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مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر © بيار روني فورمس / فرانس 24

ويتميز المنتخب المصري، بقيادة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، عن غيره من المنتخبات المشاركة في نسخة 2017 بعدم تلقي مرماه أي هدف في أربع مباريات. وفاز بثلاث منها، أمام أوغندا وغانا في منافسات المجموعات، والمغرب في ربع النهائي، بهدف يتيم في كل مرة.

ومنذ تولي كوبر تدريبات الفريق في آذار/مارس 2015، لم تتلق شباكه سوى سبعة أهداف في 22 مباراة. وتعود آخر خسارة لـ "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية لعام 2004 أمام الجزائر (2-1). ويقول كوبر ويكرر بأن "كرة القدم ليست فقط الهجوم".

ويتميز زملاء الحارس عصام الحضري (44 عاما) عن غيرهم كذلك بالحضور القوي للاعبي الدور المحلي ليس في قائمة 23 الرسمية ولكن أيضا ضمن التشكيلة الأساسية. فمن مجموع إثني عشر لاعبا محليا يشاركون في النسخة 31 التي

تستضيفها الغابون، سبعة منهم كانوا أساسيين أمام المغرب في ربع النهائي، وهم الحضري (وادي دجلة)، والمدافعين علي جبر (الزمالك) وأحمد حجازي (الأهلي) وأحمد فتحي (الأهلي)، ولاعبي الوسط طارق حامد (الزمالك) وعبد الله السعيد (الأهلي)، والمهاجم مروان محسن (الأهلي).

بالمقابل، تشارك "خيول" بوركينا فاسو في البطولة للمرة 11، وتخوض نصف النهائي للمرة الثالثة بعد 1998، و2013 عندما ترشحت للنهائي وخسرت أمام نيجيريا في جوهانسبرغ 1-صفر.

نجم بوركينا فاسو برتران تراوريه © بيار روني فورمس / فرانس 24

ولا يعول المدرب البرتغالي باولو دوارتي على خبرة لاعبيه لسبب بسيط هو أنهم يفتقدون إليها كون غالبيتهم يكتشفون غمار الكأس الأفريقية. ولا يعول على نجمي الفريق، جونثان بيترويبا وجونثان زونغو، لأنهما انسحبا بداعي الإصابة. ولكنه يعول على التضامن الذي يربط القدامى، ومنهم مهاجم أسيك أبيجان أرستيد بانسي (32 عاما) ولاعب وسط كيزيريسبوت التركي بريجوس ناكولما (30 عاما)، والجدد.

ويتقدم الجيل الجديد الواعد بعض اللاعبين البارزين بينهم مهاجم أجاكس أمستردام برتران تراوريه (22 عاما) ومدافع نادي تولوز ستيف ياغو (25 عاما)، فضلا عن حارس أسيك أبيجان إيرفي كوفي (20 عاما)، أصغر حارس في النسخة 31.

وخلافا للتوقعات، أنهت بوركينا فاسو منافسات المجموعة الأولى في الصدارة أمام الكاميرون والغابون، وخلافا للتوقعات فازت على "نسور قرطاج" في ربع النهائي (2-صفر). فهل يصل "الفراعنة" إلى الدور النهائي راكبين على ظهور "الخيول"، أم سيودعون المنافسة خائبين كما فعل التونسيون قبل خمسة أيام؟

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جدول مباريات نصف النهائي:

الأربعاء (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): بوركينا فاسو - مصر.

الخميس (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): الكاميرون - غانا.

نشرت في : 01/02/2017