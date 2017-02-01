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أوروبا

ألمانيا: الشرطة تعتقل تونسيا مشتبها بتحضيره لاعتداء وبصلته بالهجوم على متحف باردو

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/02/2017

اعتقلت السلطات الألمانية الأربعاء تونسيا يشتبه بتحضيره لاعتداء في ألمانيا، وأعلنت النيابة الألمانية أن هذا التونسي الموقوف مطلوب في بلاده للاشتباه بتورطه في هجوم دموي مسلح استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية.

أعلنت النيابة الألمانية أنه تم توقيف تونسي الأربعاء يشتبه في أنه أراد تحضير اعتداء في ألمانيا وكان ملاحقا في بلاده للاشتباه بدوره في الهجمات على متحف باردو عام 2015 ومدينة بن قردان في تونس في 2016.

وقالت نيابة هيسن في بيان أن المشتبه به كان ملاحقا في تونس في إطار "تحقيق حول مشاركته في التخطيط وتنفيذ الاعتداء على متحف باردو في 18 آذار/مارس 2015 والهجوم على مدينة بن قردان التونسية الحدودية (مع ليبيا) في مطلع آذار/مارس 2016" متهمة هذا الشخص الذي لم تكشف هويته والبالغ من العمر 36 عاما بأنه يعمل لحساب تنظيم "الدولة الإسلامية".

وذكر بيان صادر عن المدعي العام في فرانكفورت أن السلطات تشتبه أن التونسي (36 عاما) يجند أفرادا لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" في ألمانيا منذ أغسطس/آب 2015 ويبني شبكة من المؤيدين بهدف تنفيذ هجوم إرهابي في ألمانيا.

وكانت الشرطة الألمانية قد نفذت فجر الأربعاء خمسين عملية دهم استهدفت أوساطا جهادية في منطقة هيسن (غرب).

وأوضحت نيابة فرانكفورت في بيان أن الشرطة داهمت 54 موقعا من شقق وقاعات ومساجد في عدد من المدن القريبة من فرانكفورت وأوقفت التونسي بشبهة أنه يقود خلية محلية لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان المعتقل يعيش في ألمانيا في الفترة بين عامي 2003 و2013 ثم دخل البلد بعد ذلك في أغسطس/ آب 2015 طالبا اللجوء بعد مرور خمسة أشهر على حادث اقتحام مسلحين لمتحف باردو في تونس حيث قتلوا 21 سائحا.

وتمت تعبئة أكثر من ألف شرطي لتنفيذ عمليات الدهم الليلية، على ما أوضح وزير الداخلية في ولاية هيسن بيتر بويت، مشيدا بتفكيك خلية كانت تشكل "خطرا داهما".

من جهة أخرى أوقف ثلاثة أشخاص عمرهم 21 و31 و45 عاما مساء الثلاثاء في برلين للاشتباه بأنهم "كانوا يخططون للالتحاق بمناطق حرب" في إشارة على الأرجح إلى سوريا والعراق، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة المحلية.

وأكدت شرطة برلين أن الموقوفين الثلاثة كانوا يذهبون إلى مسجد سلفي كان يزوره بانتظام التونسي أنيس العامري منفذ الاعتداء الذي أوقع 12 قتيلا صدما بشاحنة في 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 في سوق لعيد الميلاد ببرلين.

وكانت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب قد قالت في وقت سابق إن عمليات دهم تمت مطلع العام الجاري استهدفت أفرادا يعرفهم التونسي أنيس العامري المشتبه بتنفيذه اعتداء برلين، ولكن من دون أن تشير إلى اعتقالات في إطار بحثها عن شركاء محتملين. واستهدفت إحدى العمليات مركز إيواء لطالبي لجوء يقيم فيه تونسي (26 عاما) اعتبر "مشتبها به".

 

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 01/02/2017

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