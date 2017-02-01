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أمريكا

ترامب يسمي قاضيا يمينيا محافظا للمقعد الشاغر في المحكمة العليا الأمريكية

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي دونالد نرامب والقاضي نيل غورستش بعد تسميته للمحكمة العليا في البيت الأبيض 31 ك2/يناير 2017

فيديو كمال البني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/02/2017

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاضيا يمينيا جديدا في المحكمة العليا الأمريكية، ليرجح بذلك كفة المحافظين في تلك المؤسسة التي تعد حامية للدستور وتحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء قراره بتسمية القاضي نيل غورستش في المقعد التاسع الشاغر في المحكمة الأمريكية العليا، مرجحا بذلك كفة المحافظين في تلك المؤسسة التي تبت بالمسائل الكبرى في المجتمع الأمريكي.

وقال ترامب لدى إعلانه التعيين في البيت الأبيض إن "القاضي غورستش يمتلك قدرات قانونية غير عادية، وروحا لامعة، وانضباطا ملحوظا".

وذكر ترامب بأن "قاضيا في المحكمة العليا (الذي يعين مدى الحياة) يمكن أن ينشط لمدة 50 عاما، ويمكن لقراراته أن يكون لها تأثير لمدة قرن أو أكثر".

ترامب يسمي قاضيا يمينيا للمحكمة العليا الأمريكية

من جهته، قال غورستش (49 عاما) "أريد أن أعرب عن امتناني لعائلتي وأصدقائي وإيماني"، معربا عن شعوره "بالتكريم والتواضع".

والمحكمة العليا التي تعد حامية الدستور، تحسم القضايا الكبرى في الولايات المتحدة. ويعين كل عضو فيها مدى الحياة بقرار من الرئيس، ثم يتم تثبيته بتصويت في مجلس الشيوخ.

ومنذ عام، لا تضم المحكمة الواقعة على تلة الكابيتول في واشنطن سوى ثمانية قضاة. وبأربعة قضاة محافظين وأربعة تقدميين ما زالت المحكمة تعمل لكنها مهددة بالتعطيل.

وتعيين غورستش سيدفع المحكمة باتجاه اليمين ربما لجيل كامل، ما يلقى ارتياحا لدى المتدينين التقليديين وناشطي الدفاع عن حيازة الأسلحة النارية وأنصار العمل بعقوبة الإعدام ومصالح مالية نافذة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/02/2017

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