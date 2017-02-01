كأس الأمم الأفريقية 2017: المنتخب المصري يعاني أمام بوركينا فاسو ولكنه يترشح للدور النهائي بفضل ركلات الترجيح

تأهل المنتخب المصري مساء الأربعاء على ملعب "الصداقة" في العاصمة الغابونية ليبرفيل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 إثر فوزه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى الوقت الرسمي، ثم التمديد، بنتيجة التعادل 1-1. ويواجه "الفراعنة" الأحد المقبل الفائز من المباراة بين الكاميرون وغانا، التي تقام الخميس في فرانسفيل.

واحد، إثنان، ثلاثة... تسعة! المنتخب المصري تأهل للمرة التاسعة في تاريخه إلى الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بعد أن تخطى "خيول" بوركينا فاسو مساء الأربعاء على ملعب "الصداقة" في العاصمة الغابونية ليبرفيل بفضل ركلات الترجيح.

وقد انتهى الوقت الرسمي بنتيجة التعادل 1-1، وفشل المصريون في حسم التأهل في وقت التمديد، بل نجوا من الخروج نظرا لسيطرة بوركينا فاسو على المباراة.

إنفوغرافيك: مباراة مصر وبوركينا فاسو بالأرقام

وسجلت مصر عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 66 قبل أن يدرك أرستيد بانسي التعادل لـ"الخيول" في الدقيقة 73. ويواجه زملاء عصام الحضري الأحد المقبل الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجري مساء الخميس بين الكاميرون وغانا.

فرحة لاعبي مصر بعد التأهل للنهائي © بيار روني فورمس / فرانس 24

وكان أداء "الفراعنة" خلال هذا الموعد البارز والهام سيئا، بحيث أنهم ركزوا على الدفاع ونسوا اللعب الهجومي سوى في فرص قليلة منها الفرصة التي سمحت لمحمد صلاح لهز شباك الحارس الشاب إيرفي كوفي بتسديدة قوية دقيقة برجله اليسرى أسكنها في الزاوية اليمنى لمرمى "الخيول".

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وكان محمود حسن "تريزيغيه" قد شكل خطرا على كوفي عندما عانقت ضربته القوية القائم الأيسر في الدقيقة 17، كما أن محمود عبد المنعم "كهربا أرغم كوفي على التألق لإبعاد الكرة عندما سدد في الدقيقة 38، ولكن الحقيقة أن بوركينا فاسو كان الأفضل تركيزا وانتشارا وأداء.

وفرض لاعبو المدرب البرتغالي باولو دوارتي خطة مميزة سمحت لهم باحتكار الكرة واللعب وخلق عدة فرص سانحة، وتدخل عصام الحصري لإجهاضها في أكثر من مرة. فتألق الحارس البطل للتصدي لتسديدة توري بلاتي في الدقيقة 8 بعد تمريرة جميلة من برتارن تراوري أربكت الدفاع.

كما أنه تألق عندما قاد تراوري هجمة جميلة ختمها عبدو الرزاق بتسديدة قوية (39)، وأنقذ مرماه أيضا إثر تسديدة تراوري الدقيقة (48)، فيما سدد كلا من ناكولما (19 و35) وبانسي (25) فوق المرمى.)

وبعد أن سجل محمد صلاح هدفا لمصر، ردت بوركينا فاسو بسرعة فأدركت التعادل عن الطريق مهاجم أسيك أبيجان أرستيد بانسي بتسديدة صاروخية أمام المرمى إثر تمريرة من قائده شارل كابوري على الجهة اليمنى (73).

وعلى الرغم من محاولات بوركينا فاسو في وقت التمديد، صمد المصريون لغاية ركلات الترجيح فبدؤوها بإخفاق عبد الله السعيد، لكن عصام الحضري تذكر أيام شبابه وأوقف ركلة الحارس كوفي ثم ركلة برتران تراوري ليمنح "الفراعنة" تـأشيرة التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017. وكان رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة سجلوا ركلاتهم الترجيحية.

علاوة مزياني



نشرت في : 01/02/2017