الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

فرنسا: هل تعاد الانتخابات التمهيدية اليمينية؟

للمزيد

حدث اليوم

إيران: لغة الصواريخ؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

العراق.. هل يتمدد الحشد الشعبي على حساب السلطة المركزية؟

للمزيد

وجها لوجه

تونس.. أية معايير في تسميات المعتمدين؟

للمزيد

النقاش

مراسيم ترامب تثير موجة غضب عالمية

للمزيد

ضيف اليوم

إيرولت في طهران للتأكيد على التزام باريس بمواصلة تطبيق الاتفاق النووي

للمزيد

حوار

أنطونيو غوتيريس: علينا إصلاح نظام "العولمة" وتخفيف آثاره السلبية على الفقراء والمهاجرين

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

قرارات ترامب ستعود بنتائج عكسية على الولايات المتحدة

للمزيد

ريبورتاج

روسيا: هل يشجع قانون العنف الأسري الجديد على العنف؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

ممثلون عن مسلمي إيطاليا يوقعون مع الحكومة "ميثاقا" ضد التطرف

© أ ف ب/ أرشيف | رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/02/2017

وقع ممثلون عن نحو سبعين في المئة من مسلمي إيطاليا الأربعاء مع وزير الداخلية الإيطالي ميثاقا يتعهدون فيه خصوصا بـ"رفض أي شكل من أشكال العنف والإرهاب" وإلقاء الخطب في المساجد بالإيطالية.

وقع ممثلون عن مسلمي إيطاليا ميثاقا مع الحكومة الإيطالية يرفضون فيه كل أشكال العنف والإرهاب، وتعهدوا بإلقاء الخطب في المساجد باللغة الإيطالية.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي "إنها وثيقة بالغة الأهمية تشمل حاضر ومستقبل بلادنا عبر الحوار بين الأديان، انطلاقا من مسلمة بديهية: يمكن أن ننتمي إلى ديانات مختلفة (...) لكننا جميعا إيطاليون".

من جهتها، وصفت إحدى المنظمات الموقعة للميثاق النص بأنه "مرحلة تاريخية".

وأوضح الوزير أن "أحد البنود الأساسية هو التزام جميع الموقعين رفض أي شكل من أشكال العنف والإرهاب"، معتبرا أن الاتفاق سيتيح "تطوير وبناء عمليات اندماج".

كذلك، يلتزم المسلمون الموقعون أن تلقى خطبة الجمعة في كل المساجد بالإيطالية أو أن تترجم إليها.

ولفت الوزير إثر حفل التوقيع إلى أن الميثاق وقعته "جمعيات تمثل على الأقل سبعين في المئة من المسلمين الإيطاليين".

وتفيد التقديرات أن إيطاليا تضم ما بين مليون ومليوني مسلم، معظمهم مهاجرون.

وأضاف مينيتي "أعتقد أن المعادلة القائلة إن الهجرة تساوي الإرهاب تشكل خطأ خطيرا، ولكن لا يمكن القول أن ليس ثمة صلة بين الاندماج والإرهاب: كما ثبت منذ (اعتداء كانون الثاني/يناير 2015 على صحيفة) شارلي إيبدو (الفرنسية)، فإن مستويات غير كافية من الاندماج تولد ثقافة" ضارة.

وتحدث الاتحاد الإسلامي الإيطالي عن "مرحلة تاريخية من أجل إرساء إسلام إيطالي يعبر عن مجتمع منفتح ومندمج".

وشدد على أهمية هذا الميثاق في مرحلة "صعبة تطبعها أفكار مسبقة مناهضة للإسلام ووهم صدام الحضارات وعدم انسجام الثقافة الغربية مع العقيدة الإسلامية".
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/02/2017

  • هجرة

    إيطاليا: طالب كاميروني ينال وساما رئاسيا لفضحه استغلال المهاجرين

    للمزيد

  • ليبيا

    فيديو: إنقاذ مهاجرين في السواحل الليبية ظنوا أنهم بلغوا إيطاليا

    للمزيد

  • إيطاليا

    إيطاليا: الرئيس يكلف وزير الخارجية جينتيلوني بتشكيل حكومة جديدة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي