الإمارات تحتج على تزويد إيران "طائرات بدون طيار" للحوثيين

أعلنت دولة الإمارات الخميس أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي احتجاجا على تزويد بلاده المفترض للحوثيين اليمنيين وحلفائهم بالأسلحة، بما فيها طائرات بدون طيار.

سلمت وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبو ظبي مذكرة احتجاج على تزويد إيران أسلحة للحوثيين في اليمن. ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام"، سلمت وزارة الخارجية لمبعوث طهران "مذكرة احتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان أن "السلاح الإيراني، ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخرا، يعد مخالفة صريحة" لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

وتعد الإمارات شريكا أساسيا في التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015 ضد الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى في اليمن.

وذكرت تقارير صحافية إماراتية مؤخرا أن طائراتها المشاركة في التحالف دمرت طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون في ساحل اليمن الغربي.

ولطالما اتهمت الحكومة اليمنية والدول الداعمة لها إيران بتسليح الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران.

يذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش قال في منتصف شهر حزيران /يونيو من العام الماضي إن مشاركة بلاده في حرب اليمن التي استمرت أكثر من عام "انتهت عمليا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/02/2017