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الشرق الأوسط

واشنطن تقر بمقتل مدنيين خلال عملية الإنزال التي نفذتها في اليمن

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/02/2017

أقرت واشنطن الأربعاء في بيان الأربعاء أن عملية الإنزال التي قامت بها في اليمن الأحد أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال.

اعترفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط في بيان الأربعاء بأن عملية إنزال لقواتها الخاصة ضد تنظيم "القاعدة" في اليمن الأحد أسفرت "على الأرجح" عن مقتل مدنيين، بينهم أطفال.

وبعد العملية التي قتل فيها جندي أمريكي، أشار مصدر يمني إلى مقتل 41 عنصرا من تنظيم "القاعدة"، بالإضافة إلى ثماني نساء وثمانية أطفال.

عملية إنزال أمريكية في اليمن راح ضحيتها أطفال ونساء

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية "يبدو أن الضحايا المدنيين المحتملين أصيبوا بطلقات" طائرات أو مروحيات دعم للجنود الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون على الأرض. وكان هؤلاء يقاتلون "ضد عدو عنيد، بينهم نساء" بحسب البيان.

وتابع أن القوات الخاصة الأمريكية "استهدفت من كل الجهات، بما في ذلك من منازل أو مبان". حيث قال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الكولونيل جون توماس إن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب لديها تقليد راسخ ومرعب عبر إخفاء نساء وأطفال في مناطق عملياتها ومعسكراتها، تظهر باستمرار تجاهلها لأرواح الأبرياء".

وهذه العملية كانت الأولى في إطار مكافحة الإرهاب منذ تسلم ترامب الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير. لكن البنتاغون أكد أن الإعداد للعملية يتم منذ فترة طويلة بموافقة البيت الأبيض خلال عهد باراك أوباما.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/02/2017

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