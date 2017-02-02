كأس الأمم الأفريقية: الكاميرون تزيح غانا وتضرب موعدا مع المنتخب المصري في الدور النهائي

فاز منتخب الكاميرون مساء الخميس في فرانسفيل على نظيره الغاني 2-صفر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، ليترشح لمواجهة نظيره المصري في النهائي الأحد المقبل في ليبروفيل. وتخوض "الأسود" النهائي للمرة السابعة في تاريخها.

حقق المنتخب الكاميروني فوزا كبيرا على نظيره الغاني مساء الخميس بنتيجة 2-صفر، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، ليترشح لمواجهة مصر في النهائي مساء الأحد المقبل في ليبروفيل.

وسجل هدفي الفوز المدافع ميكايل نغاديو في الدقيقة 72 والمهاجم كريستيان باسوغوغ في الوقت بدل الضائع، ليخوض الكاميرونيون النهائي السابع في تاريخهم. وكانوا فازوا على غانا في الدور ذاته (1-صفر) في نسخة 2008، وكانت تلك آخر مباراة بين المنتخبين.

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زملاء الحارس الرائع والشاب فبريس أوندوا (21 عاما) دخلوا المواجهة بأداء متواضع، تاركين المجال أمام الغانيين بخلق أولى الفرص في وقت مبكر، فقد اقترب جردن أييو من هز شباك أوندوا إثر تمريرة من أتسو (6). ولكن "الأسود" استفاقت بسرعة وردت عن طريق المدافع تيكو برأسية أجبرت حارس "النجوم السوداء" رزاق على التألق لإبعاد الخطر (7).

ثم جاءت فرصة الهدف الأول عن طريق قلب الهجوم روبرت نديب تامبي، والذي لم يتمكن من مغالطة رزاق رغم أنه كان أمام الشباك (11). واستمرت سيطرة الكاميرون من دون أن يسجل، فيما كاد جردن أييو أن يخادع أوندوا عندما انفرد به أونو قبل أن يسدد خارج المرمى (40).

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وبسطت غانا سيطرتها على مجريات الشوط الثاني أمام "أسود" نال منها التعب، فاقترب الأخوان أييو من فتح التسجيل حيث أن جردن مرر، وأندري توغل وسط الدفاع، إلا أنههما تأخرا ليسمحا للحارس وأوندوا بخطف الكرة (55). ثم وجه مبارك وكاسو تسديدة قوية إثر خطئ على أتسو، فتألق أوندوا وأخرج الكرة بقبضة يد لضربة زاوية (61).

لكن السيطرة لا تعني الفوز. وعلى إثر هجمة مضادة، فاجأ المدافع ميكايل نغاديو مدافعو غانا وحارس المرمى المذهول بهدف رفع به معنويات زملائه ليضعهم على طريق النهائي (72).

وسعت غانا إلى إدراك التعادل، واقتربت عن طريق جردن أييو إثر تمريرة من زميله أتسو، ولكن الكرة عانقت مرمى أوندوا قبل أن تخرج خارج الميدان (75). وفي سعيهم لتسجيل هدف التعادل، ترك الغانيون ثغرات كبيرة في دفاعهم، فاستغلها باسوغوغ إثر هجمة سريعة تخلص فيها من الحارس رزاق وسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، معلنا تأهل الكاميرون إلى الدور النهائي.

علاوة مزياني

نشرت في : 02/02/2017