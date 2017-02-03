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أوروبا

هولاند يعتبر ضغوط ترامب على الاتحاد الأوروبي غير مقبولة

© أرشيف / أ ف ب | الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في فاليتا في 3 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/02/2017

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دول أوروبا الوسطى من إقامة علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة بمعزل عن الاتحاد الأوروبي، قائلا إن الضغوط التي يمارسها ترامب على الاتحاد غير مقبولة، ومؤكدا أن العلاقات بين ضفتي الأطلسي لا يمكن أن تستمر ما لم تحدد لها أطر مشتركة من قبل الأوروبيين.

اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الجمعة في مالطا أن الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي غير مقبولة.

وقال هولاند لدى وصوله إلى القمة الأوروبية في فاليتا إنه "لا يمكن القبول بأن يكون هناك، عبر عدد من تصريحات رئيس الولايات المتحدة، ضغط بشأن ما ينبغي أن تكون عليه أوروبا أو ما لا تكون عليه".

وحذر هولاند الدول خصوصا في أوروبا الوسطى من إقامة علاقات ثنائية مع الرئيس الأمريكي الجديد.

وشدد هولاند "لن تكون علاقات مستقبلية مع ترامب ما لم يتم تحديد إطار مشترك لها" من قبل الأوروبيين مضيفا أن "مصير الاتحاد الأوروبي نفسه على المحك".

وتابع "على العديد من الدول أن تفكر أن مستقبلها هو أولا من خلال الاتحاد الأوروبي بدل تصور لست أدري أي علاقة ثنائية مع الولايات المتحدة، ولو كان من الطبيعي أن يتحادث كل قائد مع الرئيس الأمريكي".

ومضى الرئيس الفرنسي يقول "من يعلم ما الذي يريده الرئيس الأمريكي فعلا، خصوصا في ما يتعلق بالحلف الأطلسي".

من جهتها، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى الوحدة إزاء الرئيس الأمريكي.

وصرحت ميركل عند وصولها إلى القمة في مالطا "لقد قلت إن أوروبا تتحكم في مصيرها وأعتقد أننا كلما عبرنا بوضوح عن الطريقة التي نحدد بها دورنا في العالم تمكنا من إدارة علاقاتنا بشكل أفضل مع الولايات المتحدة".

ودعا هولاند السبت أوروبا إلى الوحدة وتقديم رد "حازم" إلى نظيره الأمريكي الذي رحب بشدة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقال إنه "أمر رائع".

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/02/2017

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