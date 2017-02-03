الولايات المتحدة تنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن وسط توتر مع إيران

نشرت الولايات المتحدة مدمرة تابعة للبحرية قبالة سواحل اليمن للتصدي للمسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران بينما تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توترا جديدا بشأن تجربة إيران الجديدة على صاروخ بالستي.

قال مسؤولان أمريكيان الجمعة إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.

وأضافا أنه في حين أن سفنا حربية أمريكية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق إلا أن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران.

ونشب نزاع بين إيران والرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بسبب التجربة التي أجرتها طهران مؤخرا لإطلاق صاروخ باليستي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن مما تسبب في انفجار قتل اثنين من أفراد الطاقم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شن الجيش الأمريكي ضربات بصواريخ كروز استهدفت ثلاثة مواقع ساحلية للرادار في مناطق في اليمن تسيطر عليها قوات الحوثيين للانتقام من هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة أمريكية أخرى.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات جديدة على إيران بسبب إجرائها تجربة جديدة على صاروخ بالستي ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وتستهدف هذه العقوبات الأولى التي تقرها إدارة دونالد ترامب 25 فردا وكيانا يشتبه خصوصا في أنهم قدموا دعما لوجستيا ومعدات إلى برنامج الصواريخ الإيرانية، بحسب بيان صدر عن وزارة الخزانة أكد أن العقوبات الجديدة لا تنتهك الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وقال مدير مكتب مراقبة الأموال الخارجية في وزارة الخزانة جون سميث إن "دعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها للصواريخ البالستية يطرح تهديدا للمنطقة ولشركائنا في العالم وللولايات المتحدة".

وكانت الولايات المتحدة وجهت الخميس تحذيرا إلى إيران بعد تجربة الصاروخ البالستي الأحد. ونددت إيران الخميس بالتهديدات "المتكررة والاستفزازية والتي لا أساس لها".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 03/02/2017