فرنسا: جندي يطلق النار على رجل هاجمه بسكين قرب متحف اللوفر بباريس

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن جنديا أطلق النار الجمعة على رجل مسلح بسكين حاول الاعتداء عليه قرب متحف اللوفر بوسط باريس صارخا "الله أكبر"، فأصابه، وقالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر إن الحادث "خطير".

أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن عسكريا أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة وهو يصرخ "الله أكبر" بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

وذكرت المصادر أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف وفق ما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر عن "حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر"، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".

وأكد قائد شرطة باريس أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم، وأعلنت الشرطة في وقت راحق أن الشرطي أصيب بجروح، والإرهابي في حالى خطرة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 03/02/2017