الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي : الفاسي الفهري كهرب الجو العام بينما كان المغاربة مبتهجين ولن أقدم اعتذاري لموريتانيا

للمزيد

النقاش

تركيا-ألمانيا: هل يصغي أردوغان لميركل؟

للمزيد

حدث اليوم

المستوطنات الإسرائيلية: اعتراف بالملكية الفلسطينية؟

للمزيد

مراسلون

جهاديات في الخفاء

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

روسيا تريد إعادة تأهيل النظام السوري عربيا!!

للمزيد

وجها لوجه

الرقابة على الكتب الـمستوردة في الجزائر.. تنظيم للقطاع أم تضييق على حرية الفكر؟

للمزيد

النقاش

فرنسا: هل تعاد الانتخابات التمهيدية اليمينية؟

للمزيد

حدث اليوم

إيران: لغة الصواريخ؟

للمزيد

منتدى الصحافة

فرنسا.. الانتخابات التمهيدية في عيون الإعلام ج2

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: جندي يطلق النار على رجل هاجمه بسكين قرب متحف اللوفر بباريس

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/02/2017

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن جنديا أطلق النار الجمعة على رجل مسلح بسكين حاول الاعتداء عليه قرب متحف اللوفر بوسط باريس صارخا "الله أكبر"، فأصابه، وقالت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر إن الحادث "خطير".

أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن عسكريا أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة وهو يصرخ "الله أكبر" بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

وذكرت المصادر أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف وفق ما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس. وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على تويتر عن "حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر"، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".

وأكد قائد شرطة باريس أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم، وأعلنت الشرطة في وقت راحق أن الشرطي أصيب بجروح، والإرهابي في حالى خطرة.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز 

نشرت في : 03/02/2017

  • فرنسا - بلجيكا

    القضاء البلجيكي يسلم المشتبه به في اعتداءات باريس وبروكسل لفرنسا ليوم واحد

    للمزيد

  • فرنسا

    وسائل إعلام: منفذو اعتداءات باريس وبروكسل خططوا أيضا لعمليات خطف

    للمزيد

  • فرنسا

    ارتفاع عدد القاصرين المتهمين بارتباطهم بالتيار الجهادي في فرنسا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي