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أمريكا

كندا: تخريب مسجد في مونتريال يوم تكريم ضحايا كيبيك

© أ ف ب/ أرشيف | مشاركون في تشييع ثلاثة من القتلى الستة في الاعتداء على المسجد في كيبيك في 2 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 03/02/2017

قام مجهولون بتخريب مسجد في مدينة مونتريال الكندية الخميس، قبل ساعات من تشييع جنازة ثلاثة قتلى في الاعتداء المسلح على مسجد في كيبيك، حيث حطموا زجاج نافذة وألقوا بيضا على واجهته.

تعرض مسجد يقع في حي بوسط مونتريال بكندا الخميس للتخريب قبل ساعات من بدء مراسم تشييع ثلاثة من القتلى الستة الذي سقطوا في الاعتداء على المسجد في كيبيك.

وقال النائب مارك ميلر إن مجهولين حطموا زجاج نافذة وألقوا بيضا على واجهة مسجد خديجة، مدينا هذا "العمل المقيت".

وقتل خالد بلقاسمي وحسان عبد الكريم، وهما من أصل جزائري، والتونسي بوبكر الثابتي مساء الأحد، ومعهم ثلاثة مصلين آخرين، برصاص أطلقه طالب كندي يبلغ من العمر 27 عاما وينتمي إلى اليمين المتطرف. وجرح ثمانية أشخاص آخرين في إطلاق النار.

ويشار إلى أنه نحو خمسة آلاف شخص ورئيس الحكومة الكندية جاستن ترودو شاركوا في المراسم التي أقيمت في مركز للتزلج في مونتريال على بعد خطوتين عن الملعب الأولمبي.

وقال ترودو إن "بلدا بأكمله هزه هذا الاعتداء الوحشي والمقيت، لكن في هذه اللحظات القاتمة، عبر بلدنا عن الاتحاد والتضامن".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 03/02/2017

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