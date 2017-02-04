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الشرق الأوسط

مقاتلات أردنية تقصف مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" جنوب سوريا

© أ ف ب / أرشيف | مقاتلة أردنية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/02/2017

أصدرت قيادة القوات المسلحة الأردنية بيانا أعلنت فيه أن طائرات تابعة لها قامت بقصف أهداف لتنظيم "الدولة الإسلامية" جنوب سوريا، في الذكرى الثانية لمقتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة على أيدي التنظيم الإرهابي.

أعلن الجيش الأردني في بيان السبت أن مقاتلات سلاح الجو الملكي ضربت مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" جنوب سوريا، في الذكرى الثانية لقتل التنظيم الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا.

وقالت القوات المسلحة الأردنية في بيان إن "طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، ولذكرى شهدائنا الذين قضوا في حربنا ضد الإرهاب، دكت مساء أمس الجمعة أهدافا مختلفة لعصابة داعش الإرهابية في الجنوب السوري، منها موقع عسكري كانت قد احتلته العصابة المجرمة وكان يعود سابقا للجيش السوري".

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن في شريط فيديو تناقلته مواقع جهادية على شبكة الإنترنت في 3 شباط/ فبراير 2015 عن إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي كان احتجزه منذ 24 كانون الأول/ ديسمبر إثر إسقاط طائرته في سوريا، حرقا وهو حي.

وأضاف البيان أنه تم "تدمير مستودعات للذخيرة ومستودع لتعديل وتفخيخ الآليات وثكنات لأفراد من عصابة داعش (تنظيم "الدولة الإسلامية") الإرهابية المجرمة باستخدام طائرات بدون طيار و قنابل موجهة ذكية".

وأدت العملية إلى "قتل وجرح العديد من عناصر العصابة الإرهابية إضافة إلى تدمير عدد من الآليات".

وأكد البيان أن "هذه الضربات الجوية تأتي استمرارا لجهود المملكة للقضاء على العصابة الإرهابية المجرمة وضربها في أوكارها, ولتعلم هذه الفئة الباغية من الخوارج أن الحساب معها ماض حتى القضاء عليها".

ويشارك الأردن منذ أكثر من عامين في تحالف دولي تقوده واشنطن ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/02/2017

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