قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء المرحلة الثالثة من عملياتها في الرقة

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية السبت بيانا أعلنت فيه بدء المرحلة الثالثة من المعارك التي تخوضها في محافظة الرقة السورية، لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من مركز المحافظة الذي يعد أبرز معاقل التنظيم المتطرف في سوريا.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية تدعمها واشنطن، السبت بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة الجهاديين، بعد حصولها للمرة الأولى على مدرعات أمريكية.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان خلال مؤتمر صحافي في قرية العالية شمال مدينة الرقة "نعلن بدء المرحلة الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة"، مشيرة إلى أن الحملة الجديدة "تستهدف تحرير الريف الشرقي للمحافظة".

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر حملة "غضب الفرات" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من الرقة.

وبعد تحرير عشرات القرى والبلدات في ريف الرقة الشمالي، أعلنت تلك القوات في العاشر من كانون الأول/ديسبمر 2016 المرحلة الثانية من الحملة التي تركزت على الريف الغربي.

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية منذ أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، وهي تبعد عنهما خمسة كيلومترات.

وقالت المتحدثة باسم حملة "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد لوكالة فرانس برس في قرية العالية إن "750 مقاتلا من المكون العربي في ريف الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية وقد تم تدريبهم وتسليحهم من قبل قوات التحالف الدولي".

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

وأكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو لفرانس برس السبت أن "قوات التحالف العرب ضمن قواتنا زودت بعربات"، مشيرا إلى أن "العدد قليل جدا ونتمنى أن يتزايد هذا الدعم في الأيام المقبلة".

وبالإضافة إلى الغطاء الجوي، تدعم واشنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والذخيرة فضلا عن مستشارين على الأرض.

وقالت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية روجدا فلات لفرانس برس "يدعمنا التحالف الدولي في هذه المرحلة الثالثة"، مشيرة إلى أن "الأسلحة التي نحتاجها هي دبابات وأسلحة دوشكا ومدرعات".

وأضافت "هناك تأخير في وصول الأسلحة التي نحتاجها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الدعم سيتضاعف خلال المراحل المقبلة".

وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد. وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في تشرين الأول/أكتوبر 2015 من طرد الجهاديين من مناطق عدة في شمال وشمال شرق سوريا.

ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.

وتحرص واشنطن على التأكيد مرارا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 04/02/2017