كأس الأمم الأفريقية: بوركينا فاسو تحتل المركز الثالث بفوزها على غانا 1-صفر

احتلت بوركينا فاسو المرتبة الثالثة في النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية بفوزها على غانا 1 - صفر، في مباراة لم ترق إلى المستوى المأمول نتيجة سوء أرضية الملعب.

أحرزت بوركينا فاسو المركز الثالث في النسخة الحادية والثلاثين لكأس الامم الأفريقية لكرة القدم في الغابون، بفوزها على غانا 1-صفر السبت في بور-جانتيي.

وسجل ألان تراوريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

ولم ترق المباراة إلى المستوى المأمول بسبب سوء أرضية الملعب التي كانت مثار انتقادات طيلة البطولة.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة، وكانت الأفضلية لغانا في الشوط الأول دون أن تنجح في ترجمتها إلى أهداف، فيما تحسن أداء بوركينا فاسو في الشوط الثاني وكادت تهز الشباك في أكثر من مناسبة قبل أن يفعلها ألان تراوريه في الدقيقة 89.

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ولم تنفع مدرب غانا الإسرائيلي إفرام غرانت التغييرات التي قام بها في الشوط الثاني بإشراكه القائد أساموا جيان وأندريه أيوو وكريستيان أتسو.

وهي المرة الأولى التي تنهي فيها بوركينا فاسو النهائيات القارية في المركز الثالث، علما بأن أفضل نتيجة لها كانت الوصافة في نسخة 2013 عندما خسرت أمام نيجيريا في المباراة النهائية.

وعوضت بوركينا فاسو، التي حلت رابعة عام 1998 على أرضها، خروجها من دور الأربعة على يد مصر بركلات الترجيح 3-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وهو الفوز الخامس لبوركينا فاسو على غانا في 17 مباراة جمعت بينهما في مختلف المسابقات، مقابل 10 هزائم وتعادلين.

في المقابل، حلت غانا وصيفة النسخة الأخيرة في غينيا الاستوائية 2015، رابعة للمرة الرابعة بعد أعوام 1996 و2012 و2013.

وفشلت غانا حاملة اللقب 4 مرات أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، في تكرار إنجازها عام 2008 على أرضها عندما حلت ثالثة.

ولا يعكس مشوار غانا في هذه البطولة التوقعات التي رشحتها بنسبة كبيرة لإحراز لقب أول منذ 35 عاما وخامس في مسيرتها، رغم أنها كانت ثاني المتأهلين إلى ربع النهائي بعد السنغال التي سبقتها بحكم موقعها التسلسلي في المجموعة الثانية.

يذكر أن غانا التي خسرت أمام الكاميرون صفر-2 الخميس في نصف النهائي، حلت وصيفة 5 مرات أعوام 1968 و1970 و1992 و2010 و2015.

وتختتم البطولة القارية الأحد بالمباراة النهائية بين مصر والكاميرون في ليبروفيل.



فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/02/2017