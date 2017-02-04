فرنسا: منفذ هجوم اللوفر قد يكون أطلق تغريدات جهادية قبل تنفيذ العملية

قالت مصادر مقربة من التحقيق في الهجوم على عناصر في الشرطة الفرنسية قرب متحف اللوفر بباريس الجمعة، إنه يشتبه بأن يكون منفذ الهجوم قد نشر على حساب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تغريدات ذات طابع جهادي قبل تنفيذ الهجوم بساعات، أشار في إحداها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد، وفي أخرى إلى من وصفهم بـ"إخوة مجاهدين".

يشتبه في أن يكون منفذ الهجوم ضد عسكريين الجمعة أمام متحف اللوفر في باريس قد كتب تغريدات على موقع تويتر قبل الهجوم، مشيرا خصوصا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" و"إخوة مجاهدين في سوريا وكل بقاع الأرض"، حسب ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق.

وأشار أحد تلك المصادر إلى أن تلك التغريدات مصدرها "حساب على تويتر يمكن أن يكون صاحبه منفذ الهجوم"، من دون أن يتمكن المحققون من التأكيد رسميا في هذه المرحلة.

ولا تزال عمليات تفتيش هاتف المهاجم وكمبيوتره اللوحي جارية، فيما لم يتم تأكيد هويته بعد.

ولاحظت وكالة فرانس برس أن الحساب الذي يحمل اسم عبدالله الحماحمي، يتضمن تغريدات عدة بالعربية نشرت الجمعة، قبيل دقائق من الهجوم.

وفي إحدى تلك التغريدات التي نشرت عند الساعة 09:31 (08:31 ت غ) كتب الحماحمي "بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن لنا إخوة مجاهدين في سوريا وكل بقاع الأرض". وبعد دقيقة، نشر أخرى يشير فيها إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويذكر صاحب الحساب قيامه برحلة من دبي إلى باريس في 26 كانون الثاني/يناير، ما يتطابق مع الرحلة التي قام بها المشتبه به.

ولاحظت فرانس برس إن الحساب كان متاحا ليل الجمعة السبت.

ويشتبه المحققون الفرنسيون بأن يكون منفذ الهجوم أمام متحف اللوفر في العاصمة باريس مصريا يبلغ من العمر 29 وصل إلى فرنسا قبل أسبوع، حسب ما أعلن النائب العام الفرنسي فرانسوا مولانس.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 04/02/2017