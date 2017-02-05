أفغانستان: أكثر من مئة قتيل بسبب تساقط الثلوج

لقي أكثر من مئة شخص مصرعهم بسبب تساقط الثلوج منذ الخميس في أفغانستان، بينهم 50 شخصا على الأقل طمروا الأحد في إحدى القرى شمال شرق البلاد، في حصيلة قابلة للارتفاع مع تواصل أعمال الإنقاذ والبحث عن مفقودين.

أدى تساقط الثلوج بكثافة في أفغانستان منذ الخميس بمقتل أكثر من مئة شخص بينهم خمسون شخصا طمروا الأحد في قرية بولاية نورستان شمال شرق البلاد حيث تحاول أجهزة الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين. حيث قال الناطق باسم وزارة الكوارث الطبيعية محمد عمر محمدي "تم سحب خمسين جثة على الأقل لكن قرية أخرى لا تزال تحت الثلوج ولا يمكن الوصول اليها".

وكانت السلطات قد أحصت سابقا 54 قتيلا سقطوا إثر انهيارات ثلجية أو بسبب الصقيع في 22 ولاية في أفغانستان التي تعد 34 ولاية.

وهذه الحصيلة قابلة للارتفاع بشكل إضافي في الساعات أو الأيام المقبلة مع تمكن رجال الإنقاذ غير المجهزين بمعدات متطورة، من الوصول إلى المناطق النائية المقطوعة عن العالم بسبب الثلج.

وقال متحدث باسم وزارة الكوارث الطبيعية إن أضرارا لحقت بالكثير من المنازل ونفقت مئات رؤوس الماشية إثر موجة الصقيع بينهم حوالي 600 رأس في ولاية بدخشان (شمال شرق) القريبة من نورستان.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 05/02/2017