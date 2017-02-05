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أفريقيا

تونس: "تكفيريون" تونسيون يعقدون اجتماعات سرية في حمام عام

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/02/2017

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن التونسية أوقفت "تكفيريين" عقدوا اجتماعات سرية في حمام عام، اعترفوا لاحقا أنهم اتفقوا مع صاحبه على أن يضعه تحت تصرفهم.

 اعتقلت الشرطة في تونس سبعة عناصر في "خلية تكفيرية" عقدوا اجتماعات سرية في حمام عام بالاتفاق مع مالكه الذي وضعه تحت تصرفهم لمساعدتهم على الإفلات من المراقبة الأمنية، على ما أعلنت وزارة الداخلية، حيث قالت في بيان إن الحرس الوطني (الدرك) تنبه إلى "عقد عناصر تكفيرية اجتماعات مشبوهة بحمام" في مدينة البساتين في ولاية بن عروس (جنوب العاصمة) بهدف التهرب من المراقبة الأمنية.

وأوقفت قوات الحرس الوطني الجمعة عناصر الخلية الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و48 عاما ومالك الحمام وأحالتهم على القضاء بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وفق الوزارة.

وعند التحقيق معهم اعترف عناصر الخلية بأنهم اتفقوا مع صاحب الحمام على أن يضعه تحت تصرفهم "دون سواهم" ليعقدوا فيه اجتماعاتهم.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحمامات العامة هي من الأماكن التي استعملتها جهاديات تونسيات لتجنيد سيدات وفتيات تونسيات وتسفيرهن إلى سوريا.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 05/02/2017

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