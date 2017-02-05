الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

هل قرارات ترامب بلا حسابات؟

للمزيد

حدث اليوم

قمة الاتحاد الأوروبي في مالطا: مساعدات لليبيا للحد من الهجرة

للمزيد

ضيف اليوم

مالطا.. القادة الأوروبيون يجتمعون في فاليتا لبحث عدة ملفات أهمها الهجرة

للمزيد

ريبورتاج

الأردن في وجه الجهاديين: معركة الحدود والداخل

للمزيد

الدوريات

دونالد ترامب يقلب العالم!!

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الذكور أكثر ارتكابا للمخالفات المرورية من الإناث في الإمارات

للمزيد

ريبورتاج

ليبيا.. مستشفيات تلجأ إلى الطاقة الشمسية لمواجهة انقطاع الكهرباء

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

سكان مدينة نيس.. خيبة أمل بعد فضيحة فساد مرشح اليمين للانتخابات الفرنسية

للمزيد

حوار

الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي : الفاسي الفهري كهرب الجو العام بينما كان المغاربة مبتهجين ولن أقدم اعتذاري لموريتانيا

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

الولايات المتحدة: محكمة الاستئناف ترفض إعادة العمل بمرسوم ترامب حول الهجرة

© أ ف ب | مظاهرة ضد قرار حظر سفر رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة في كولورادو في 4 شباط/فبراير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/02/2017

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لإعادة العمل فورا بقرار الحظر المؤقت على الهجرة والسفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وقدمت وزارة العدل هذا الطلب من ضمن الاستئناف الذي رفعته ضد حكم أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتعليق العمل بالحظر المؤقت المفروض على سبع دول ذات غالبية مسلمة.

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الأحد طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وأفاد منطوق حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية بأن "طلب الطاعنين بإعادة العمل فورا بالقرار الإداري لحين الدراسة الكاملة لإجراء طارئ لاستمرار العمل به انتظارا للحكم في الاستئناف مرفوض".

وقالت المحكمة إن رد الوزارة المؤيد للاستئناف العاجل منتظر يوم الاثنين.

وقدمت الوزارة الطلب بعد يوم من إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا بوقف العمل بالحظر الذي فرضه ترامب. وكان قرار الحظر الذي أصدره ترامب يوم 27 كانون الثاني/ يناير قد منع استقبال مواطني سبع دول لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

 

نشرت في : 05/02/2017

  • الولايات المتحدة

    الولايات المتحدة: القضاء الفدرالي يعلق العمل بمرسوم ترامب الخاص بالهجرة

    للمزيد

  • الاتحاد الأوروبي

    ترامب والهجرة وبريكسيت على رأس أولويات القمة الأوروبية

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ترامب ينهي بحدة مكالمة مع رئيس الوزراء الأسترالي بشأن اتفاق لاستقبال المهاجرين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي