الولايات المتحدة: محكمة الاستئناف ترفض إعادة العمل بمرسوم ترامب حول الهجرة

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لإعادة العمل فورا بقرار الحظر المؤقت على الهجرة والسفر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، وقدمت وزارة العدل هذا الطلب من ضمن الاستئناف الذي رفعته ضد حكم أصدره قاض فدرالي وأمر فيه بتعليق العمل بالحظر المؤقت المفروض على سبع دول ذات غالبية مسلمة.

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية الأحد طلبا عاجلا من وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وأفاد منطوق حكم محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأمريكية بأن "طلب الطاعنين بإعادة العمل فورا بالقرار الإداري لحين الدراسة الكاملة لإجراء طارئ لاستمرار العمل به انتظارا للحكم في الاستئناف مرفوض".

وقالت المحكمة إن رد الوزارة المؤيد للاستئناف العاجل منتظر يوم الاثنين.

وقدمت الوزارة الطلب بعد يوم من إصدار قاض اتحادي في سياتل أمرا بوقف العمل بالحظر الذي فرضه ترامب. وكان قرار الحظر الذي أصدره ترامب يوم 27 كانون الثاني/ يناير قد منع استقبال مواطني سبع دول لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 05/02/2017