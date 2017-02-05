فرنسا: مرشح اليسار الراديكالي ملنشون يتحدى لوبان في مهرجانه الانتخابي

التقى مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ملنشون أنصاره الأحد في مدينة ليون، بمواجهة مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي أقامت مهرجانها الانتخابي في نفس المدينة، التي أطلقت حملتها الانتخابية على أساس مبدأ "فرنسا أولا".

أقام مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ملنشون الأحد مهرجانا في مدينة ليون، استعدادا للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما كانت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان تقيم مهرجانا مماثلا.

وألقى ملنشون مرشح "فرنسا العاصية" كلمة في ليون (وسط شرق) تم نقلها بشكل مباشر عبر تقنية الهولوغرام بواسطة الأقمار الاصطناعية إلى قاعة في ضواحي باريس تجمع فيها أنصار له. كما دعا ميلنشون إلى الخروج من المعاهدات الأوروبية قائلا "أوروبا إما أن نغيرها وإما أن نغادرها" كما ندد ب"عالم فاحش يملك فيه ثمانية من أصحاب المليارات نصف ما تملكه البشرية جمعاء".

واختار ملنشون مدينة ليون لتأكيد عدائه لمارين لوبن التي كانت تخاطب أنصارها في الوقت نفسه في المدينة نفسها. إلا أنه لم يهاجمها في كلمته بل وجه سهامه بشكل أساسي إلى مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الذي يسجل تقدما غير مسبوق في استطلاعات الرأي، وكان في ليون أيضا مساء السبت.

مارين لوبان تطلق حملتها الانتخابية على أساس مبدأ "فرنسا أولا"

أما مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن فقد وعدت الأحد بأنها ستكون رئيسة تعتمد سياسة "فرنسا أولا" مع إطلاقها رسميا حملتها الانتخابية التي تضمنت شعارات عدة أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

مداخلة موفد فرانس 24 إلى المهرجان الانتخابي لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان

وقبل نحو ثمانين يوما من الانتخابات الرئاسية تجد مارين لوبن نفسها في موقع جيد، في حين أن منافسها الرئيسي فرانسوا فيون يغرق في فضيحة الوظائف الوهمية لزوجته واثنين من أولاده.

وهاجمت لوبان في خطاب ألقته خلال مهرجان انتخابي في ليون سياسة "الهجرة الكثيفة" والعولمة "والتطرف الإسلامي" قائلة إنها تريد أن تجعل فرنسا بلدا "لا يدين بشيء لأحد".

وقالت زعيمة الجبهة الوطنية أمام نحو ثلاثة آلاف شخص "لقد فهمتم، والأحداث الأخيرة قدمت الدليل القاطع ضد يمين المال ويسار المال، وأنا مرشحة فرنسا الشعب". وتابعت لوبان (48 عاما) "بعد عقود من الأخطاء والجبن والتسيب وصلنا إلى مفترق طرق".

كما أشادت ببريطانيا لأنها اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي وحضت الفرنسيين على اعتماد نموذج ناخبي ترامب الذين "يريدون أن يضعوا مصالحهم الوطنية أولا".

وتفيد استطلاعات للرأي نشرت السبت أن بونوا آمون جمع 16 إلى 17% من الأصوات امام جان لوك ملنشون (11 إلى 11،5%) في حين جمعت مارين لوبان 25% وإيمانويل ماكرون (21 الى 22%) ومرشح اليمين فرنسوا فيون (18% إلى 20%).

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 05/02/2017