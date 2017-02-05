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فرنسا

والد المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس يؤكد أن ابنه ليس إرهابيا

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 05/02/2017

نقلت وكالة الأنباء رويترز عن والد المشتبه بتنفيذه هجوما على جنود أمام متحف اللوفر في باريس، أنه نفى قطعيا أن يكون ابنه إرهابيا، وأنه علم بإصابة ابنه من فيس بوك ولا يعلم شيئا عن مصيره.

قال والد المشتبه بأنه منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس والذي تعرض لإطلاق الرصاص من جانب أحد الحراس لدى محاولته دخول المتحف إن ابنه ليس متشددا إسلاميا وإن السلطات الفرنسية تتهمه بالإرهاب لتبرير الأسلوب العنيف الذي
استخدم ضده.

وأصيب عبد الله رضا الحماحمي وهو مصري بعدة طلقات في بطنه الجمعة بعد مهاجمته جنودا خارج المتحف وهو يصيح "الله أكبر" فيما وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الهجوم بأنه إرهابي.

وثارت مخاوف في البداية من أن الحماحمي يحتضر لكن مكتب الادعاء في باريس قال السبت إن أطباء المستشفى الذي يعالج فيه لم يعودوا يخشون على حياته.

وقالت الشرطة إن المهاجم كان يحمل أيضا حقيبة على ظهره بداخلها بخاخ طلاء لكن لم يعثر بها على متفجرات.

وفي مصر قال رضا الرفاعي والد عبد الله السبت إنه علم بإصابة ابنه من فيس بوك ولا يعلم شيئا عن مصيره. ومضى قائلا لرويترز إنه يريد أن يعرف إن كان ابنه حيا أم ميتا بل يريد أن يعرف إن كان الشاب المصاب ابنه فعلا.

وسخر الأب من وصف ابنه بأنه إرهابي قائلا "هذا كلام فارغ". وأضاف أن هذه الرواية محاولة من جانب الفرنسيين للتغطية حتى لا يعتذروا أو يبرروا أعمال الجندي الذي استعمل القوة العنيفة مع شاب عمره 29 سنة.

وقال قريب للحماحمي إن من يقدم على عمل إرهابي لا يحمل سكينا بل يحمل مسدسا أو بندقية. وأضاف أن كل ما يريده أقارب الحماحمي هو الحقيقة.

 

فرانس 24/ رويترز

 

نشرت في : 05/02/2017

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