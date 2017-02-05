كأس الأمم الأفريقية: الكاميرون تفوز على مصر 2-1 وتحرز اللقب للمرة الخامسة في تاريخها

فاز المنتخب الكاميروني مساء الأحد على نظيره المصري 2-1 في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، لينتزع اللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه. وسجل محمد النني هدف "الفراعنة" في الدقيقة 22، فيما سجل للكاميرون نيكولا نكولو في الدقيقة 60 وفانسان أبوبكار في الدقيقة 89.

كذبت "أسود" الكاميرون التوقعات في ربع النهائي عندما فازت على السنغال بركلات الترجيح، ثم في نصف النهائي إثر تغلبها على غانا 2-صفر، وها هي تقلب تخلفها في الدور النهائي أمام المنتخب المصري لتفوز في النهائية 2-1 وتحرز لقبها الخامس في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

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وسجل لاعب أرسنال محمد النني لمصر في الدقيقة 20 عندما اخترق دفاع "الأسود" ليسدد بقوة ويسكن الكرة في مرمى الحارس الشاب فبريس أوندوا، ومصر متقدمة بهدف لصفر بعد مرور 22 دقيقة. ولكن الكاميرون أدركت التعادل في الدقيقة 60 برأسية المدافع نيكولا نكولو، ثم قلبت تخلفها في الدقيقة 89 عن طريق فاسان أبوبكار بتسديدة قوية بالزاوية اليمنى لمرمى عصام الحضري.

وكانت الكاميرون فازت بالكأس في سنوات 1984 (بساحل العاج) و1988 (بالمغرب) و2000 (في نيجيريا) و2002 (في مالي). وخسرت مرتين أمام "الفراعنة" بالدور النهائي، في 1986 و2008 بأكرا.

علاوة مزياني

نشرت في : 05/02/2017