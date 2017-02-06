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الشرق الأوسط

اجتماع جديد في أستانة لبحث سبل تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/02/2017

استضافت العاصمة الكازاخستانية أستانة الاثنين محادثات بين ممثلين روس وأتراك وإيرانيين بالإضافة إلى الأمم المتحدة حول الملف السوري. وعقب المحادثات قال متحدث باسم وزارة الخارجية أن المباحثات تتعلق بإنشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا. من جانبه أضاف مفاوض روسي أنه تم أيضا مناقشة تأمين وصول المساعدات الإنسانية. ومن المقرر الاجتماع مجددا نهاية الشهر للاتفاق على تشكيل قوة مهمات مشتركة.

قالت وزارة الخارجية في كازاخستان اليوم الاثنين إن خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة عقدوا اجتماعا فنيا في العاصمة أستانة لبحث تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

ولم توقع الأطراف أي وثيقة خلال الاجتماع لكن وكالتي تاس وإنترفاكس للأنباء الروسيتين نقلتا عن مفاوض روسي قوله إنهم سيجتمعون مرة أخرى هذا الشهر وقد يوقعون على اتفاق ينظم عمل قوة مهمات مشتركة.

وقالت كازاخستان التي تستضيف الاجتماع إن جدول أعمال اليوم الاثنين يتضمن مراجعة تنفيذ وقف الأعمال القتالية وبحث اقتراح من المعارضة السورية المسلحة بشأن وقف إطلاق النار.

وتتبادل الأطراف المتحاربة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار منذ بدء العمل به في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في قازاخستان إن "(المحادثات) تتعلق بإنشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار."

وبعد المحادثات قال المفاوض الروسي ستانيسلاف جادجيماجوميدوف إن الأطراف ناقشت أيضا منع الاستفزازات وتأمين وصول المساعدات الإنسانية.

وقال "أكدت الوفود استعدادها لمواصلة التفاعل بهدف الوصول إلى التطبيق الكامل لوقف الأعمال القتالية في سوريا."

وأضاف جادجيماجوميدوف لوكالة تاس إن الأطراف قد تجتمع مرة أخرى يومي 15 و16 فبراير/شباط.
 

فرانس 24 / رويترز

نشرت في : 06/02/2017

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