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آسيا

أستراليا تضبط أكبر كمية من الكوكايين في تاريخها

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/02/2017

ضبطت أستراليا أكبر كمية كوكايين في تاريخها بلغت حوالي 1.4 طن كانت في مركب شراعي وتقدر قيمتها بـ237 مليون دولار أمريكي، وفق ما أكده وزير الهجرة بيتر داتن. وذكرت الشرطة أن الزورق الذي أخفيت فيه المخدرات أبحر من نيوزيلندا وتسلم المخدرات من زورق آخر في جنوب المحيط الهندي.

أعلنت أستراليا الاثنين أنها ضبطت أكبر كمية من الكوكايين في تاريخها بلغت 1,4 طن مخبأة في مركب شراعي تم اعتراضه في جنوب البلاد. قدرت قيمتها بحوالي 237 مليون دولار أمريكي.

وأوقف ستة أشخاص في الثاني من شباط/فبراير في مقاطعة نيو ساوث ويلز بعد تحقيق دام سنتين ونصف السنة أجرته الأجهزة الأسترالية والنيوزيلندية على ما أوضحت الشرطة الاثنين.

وقال وزير الهجرة بيتر داتن "إنها أكبر كمية من الكوكايين تضبط في عملية واحدة في تاريخ أستراليا".

وأكدت الشرطة أن المركب الشراعي أبحر من نيوزيلندا وأخذ حمولة المخدرات من زورق آخر في جنوب المحيط الهادئ الشهر الماضي.

وأوقف نيوزيلندي يبلغ الثالثة والستين  من العمر ورجل آخر في الرابعة والخمسين يحمل الجنسيتين السويسرية والفيدجية على متن المركب الشراعي في حين أوقف أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و66 عاما في سيدني.

وقدرت قيمة المخدرات المضبوطة بحوالي 237 مليون دولار أمريكي.

وكانت أستراليا أعلنت نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي تفكيك شبكة واسعة للاتجار بالكوكايين خلال عمليات مشتركة مع دول عدة ما سمح بضبط 1,1 طن من الكوكايين الموجهة إلى السوق الأسترالية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/02/2017

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