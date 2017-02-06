لاجئ سوري يرفع دعوى ضد فيس بوك بسبب نشر صور "سيلفي" له مع ميركل بصورة مسيئة

تعقد محكمة فورتسبورغ وسط ألمانيا الاثنين أولى جلساتها لنظر دعوى اللاجئ السوري أنس معضماني ضد فيس بوك لإرغام موقع التواصل الاجتماعي على حجب صور سيلفي له التقطها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأسيء استعمالها فيما بعد من قبل مستخدمين آخرين.

تعقد محكمة ألمانية اليوم أولى جلساتها لنظر دعوى قضائية رفعها لاجئ سوريعلى فيس بوك بعد أن رفض موقع التواصل الاجتماعي حذف كل التدوينات التي تربط بينه وبين جرائم وهجمات لمتشددين.

وتشمل التدوينات صورة لأنس معضماني (19 عاما) من دمشق وهو يصور نفسه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في سبتمبر/ أيلول 2015 في مأوى للاجئين في حي سبانداو في برلين.

ونشرت صورة أنس بعد ذلك على حسابات مجهولة على فيس بوك إلى جانب تدوينات تزعم أنه مسؤول عن تفجير مطار بروكسل في مارس/آذار 2016 وإضرام ستة مهاجرين النار في رجل مشرد في ديسمبر/كانون الأول في محطة لمترو الأنفاق في برلين.

وتحظى القضية بمتابعة كبيرة في حين تعد ألمانيا التي تنتقد بشدة فيس بوك تشريعا يجبر الموقع على حذف "خطاب الكراهية" من صفحاته خلال 24 ساعة وإلا واجه غرامات.

فيس بوك يدافع عن موقفه

وقال معضماني لوكالة رويترز في اتصال هاتفي من فورتسبرج "بعض الأشخاص يحاولون الإضرار بسمعة اللاجئين مثلي ويستخدمون فيس بوك لنشر الكراهية ضدنا".

وقال متحدث باسم فيس بوك إن الشركة حذفت بالفعل تدوينتين مسيئتين أبلغ عنهما محامي معضماني لكن لا يمكنها ببساطة وقف كل المحتوى المتعلق بالصور. وأضاف المتحدث أن الشركة مستعدة لمناقشة كل حالة على حدة.

وتابع المتحدث "قمنا بالفعل على وجه السرعة بوقف إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي أبلغ عنه بدقة الممثلون القانونيون عن السيد معضماني لذلك لا نعتقد أن من الضروري اتخاذ إجراء قانوني أو أنه أنجع الطرق لحل هذا الموقف".

وأضاف "سنستمر في الاستجابة لممثلي السيد معضماني فيما يتعلق بأي محتوى آخر يثير قلقهم".

وقال محامي معضماني لإذاعة آر.بي.بي-إنفوراديو إن القيود التي تفرضها شركة فيس بوك على المحتوى غير متسقة.

وقالت فيس بوك إنها طلبت من معضماني ومحاميه تحديد التدوينات والمحتوى الذي قد ينطوي على إساءة وإنها مستعدة لدراسة كل حالة على حدة.

وقالت الشركة في بيان "رفضوا حتى الآن القيام بذلك رغم أننا قدمنا توجيهات واضحة بشأن المعلومات الدقيقة التي نحتاج إليها."

وتظهر تدوينة ما زالت على موقع فيس بوك معضماني يلتقط صورة لنفسه (سيلفي) مع ميركل على خلفية مشرد يحترق في محطة مترو أنفاق في برلين كتب عليها "تلقت الدولة الباردة بعض الدفء أخيرا".



فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 06/02/2017