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الشرق الأوسط

تركيا: اعتقال 763 شخصا في حملة مداهمات واسعة استهدفت "جهاديين"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/02/2017

اعتقلت قوات الأمن التركية 763 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية" خلال حملة مداهمات واسعة على مدار يومي الأحد والاثنين. وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن العملية التي جرت في 29 محافظة أسفرت أيضا عن مصادرة أسلحة وذخائر ووثائق.

أوقفت قوات الأمن التركية أكثر من 750 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "الدولة الإسلامية" في أكبر حملة مداهمات تنفذها السلطات ضد الجهاديين كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الاثنين.

وفي المرحلة الأولى من العملية التي جرت في كافة أنحاء البلاد أوقف حوالي 450 شخصا الأحد، لكن العدد أصبح حاليا 763 شخصا بحسب وكالة الأناضول.

وقالت الوكالة إن المداهمات جرت في 29 من محافظات تركيا الـ81 وتم خلالها مصادرة وثائق وأسلحة وذخائر.

ونفذت العملية بعد أكثر من شهر على مقتل 39 شخصا، معظمهم سياح أجانب، في هجوم وقع ليلة رأس السنة في ملهى رينا الليلي في اسطنبول وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في أول إعلان مسؤولية واضح عن هجوم كبير في تركيا رغم أن العديد من التفجيرات نسبت إلى الجهاديين عام 2016.

وكانت الشرطة التركية نفذت في السنوات الماضية عدة عمليات ضد مشبوهين بالارتباط بتنظيم "الدولة الإسلامية" لكن حجم هذه العملية ضد الجهاديين غير مسبوق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مديرية الشرطة التركية قولها إن تنظيم "الدولة الإسلامية" كان يدبر "عملا كبيرا" داخل البلاد من أجل غايات الدعاية وبين أهدافه المحتملة منظمات إعلامية.

ولطالما واجهت تركيا اتهامات من قبل حلفائها الغربيين بعدم بذل جهود كافية لوقف تدفق الجهاديين عبر حدودها أو للحد من ظهور خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية" في مدنها.

وتنفي تركيا هذه الاتهامات مؤكدة أنها أدرجت تنظيم "الدولة الإسلامية" مجموعة إرهابية منذ العام 2013. لكن مراقبين يشيرون إلى أن تركيا كثفت في الأشهر الماضية حملتها ضد التنظيم.

 

فرانس 24 / أ ف ب

 

 

نشرت في : 06/02/2017

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