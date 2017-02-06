الانتخابات الفرنسية: ميلنشون يلقي خطابا في باريس وليون مستعينا بتقنية الهولوغرام

ألقى المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية جان لوك ميلنشون خطابا الأحد في وقت واحد في مدينتي ليون وباريس حيث استعان بتقنية الصورة ثلاثية الأبعاد الهولوغرام مكسبا بذلك حملته نوعا من الحداثة ، وملتحقا بركب عدد من السياسيين الذين جربوا هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة في حملاتهم الانتخابية كرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورجب طيب أردوغان.

لجأ السياسي الفرنسي جان لوك ميلنشون الذي ينتمي لأقصى اليسار إلى التكنولوجيا وهو يطلق حملته لانتخابات الرئاسة في تجمع في ليون الأحد إذ استعان بصورة ثلاثية الأبعاد (هولوغرام) جعلته يبدو وكأنه يخطب في نفس الوقت في مكان آخر بباريس.

وحاول ميلنشون الذي ارتدى سترة تشبه سترات رئيس وزراء الهند الراحل نهرو استخدام تكنولوجيا الصور المجسمة لإضفاء لمحة حداثة في بداية الحملة التي تتزامن مع انطلاق حملة الزعيمة اليمينية مارين لوبان.

وميلنشون بالتأكيد ليس أول سياسي يوظف التكنولوجيا ففي 2014 استعان رئيس وزراء تركيا حينئذ رجب طيب أردوغان بصورة مجسمة ضخمة ليستميل المزيد من المؤيدين بينما هزم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي المعارضة بحملة شملت عرض صور مجسمة له وهو يلقي كلماته ونشرها في القرى بمختلف أنحاء البلاد.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 06/02/2017