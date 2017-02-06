فرنسا: فيون "يعتذر" عن "خطأ" توظيف زوجته ويؤكد مواصلته السباق الرئاسي

اعتذر المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون في مؤتمر صحفي عقده بباريس في مقر حملته الانتخابية الاثنين إلى الشعب الفرنسي عن "خطأ" توظيف زوجته، مؤكدا أن ذلك وإن كان شرعيا من الناحية القانونية لكنه لم يعد مقبولا "أخلاقيا". وجدد فيون عزمه على المضي قدما في سباق الانتخابات الرئاسية مشيرا إلى "تكاتف" اليمين خلفه.

قدم المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون خلال مؤتمر صحفي الاثنين اعتذاره للفرنسيين عما اعتبره "خطأ" توظيف زوجته، إلا أنه نفى بشدة الشبهات حول أن تكون تلك الوظائف وهمية كما تدعي بعض الصحف.

وأكد فيون عزمه على المضي قدما في حملته الانتخابية مؤكدا على التفاف اليمين حوله. وخلال المؤتمر الصحفي الذي استمر قرابة الساعة، سرد المرشح اليميني "حقائق" عمل زوجته خلال فترة 15 عاما إلى جانبه، معتبرا أن ما تقاضته من أجر خلال تلك الفترة كان شرعيا ومبررا ومناسبا لما قامت به من مهام. وقال فيون أن زوجته حصلت على مرتب 3500 يورو شهريا مقابل عملها كمساعدة برلمانية له. وتحدث فيون كذلك عن توظيف اثنين من أبنائه وحصولهما على مبلغ 3 آلاف يورو شهريا بصورة معلنة كما تم إخطار الضرائب عن تلك الأموال.

اعتذار عن "خطأ" أخلاقي وليس قانوني

وأردف المرشح اليميني الذي يعيش منذ قرابة الأسبوعين فترة صعبة بعد الكشف عما أسمته الصحف "بينيلوب غيت" أن توظيف الأقارب هو عمل شرعي من الناحية القانونية إلا أنه لم يعد مقبولا من الناحية الأخلاقية ولذلك قدم فيون اعتذاره للفرنسيين في هذا الشأن.

وقدم فيون عرضا تفصيليا لممتلكاته وحساباته البنكية، مؤكدا على الشفافية التي يتمتع بها وأنه ليس هناك ما يخفيه.

وأضاف فيون أنه يمتلك شركة استشارات نافيا أن تكون لدى تلك الشركة عملاء روس، وأشار إلى أن جميع مؤتمراته في روسيا كانت مجانية.

المؤتمر الصحفي كاملا لمرشح اليمين فرانسوا فيون

"لا يمكن سرقة أصوات الناخبين"

وحول ما يتعرض له من حملة إعلامية، أكد فيون أن المستهدف من تلك الحملة هو تشتيت الناخبين وإزاحة نظرهم عن برنامجه الانتخابي الذي يرى أنه الوحيد القادر على تلبية آمال ملايين الفرنسيين.

وانتهز المرشح اليميني الفرصة لمهاجمة اليمين المتطرف مشددا على أنه "لا يمكن أن نترك بلادنا في أيدي اليمين المتطرف"، كما اتهم اليسار بعدم تبنيه برنامجا واضحا.

من تصريحات مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا فيون

































"لا آبه باستطلاعات الرأي وليس هناك خطة بديلة"

وأكد فيون على التفاف اليمين حوله مؤكدا أنه ليس هناك خطة بديلة لدى اليمين وأنه المرشح الوحيد لحزبه.

وحين سؤاله عن تراجعه في استطلاعات الرأي قال فيون أنه لا يأبه باستطلاعات الرأي وأنه قادر على كسب الرهان واستعادة ثقة الناخبين. وشكك في تلك الاستطلاعات التي لم تكن تتوقع يوما فوزه بالانتخابات التمهيدية لليمين.



وكانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى تراجع فيون إلى المركز الثالث (بين 18 و20 بالمئة) في نوايا التصويت خلف مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان (25 بالمئة) والمعتدل وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون (21 الى 22 بالمئة) الذي تتزايد فرصه. كما أشار استطلاع آخر إلى أن 68 بالمئة من الفرنسيين لا يرغبون في أن يبقى فيون على ترشحه للانتخابات الرئاسية

فرانس 24



نشرت في : 06/02/2017