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فرنسا

مؤسسات إعلامية فرنسية ومواقع التواصل تطلق مبادرة لمكافحة نشر الأخبار الكاذبة

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 06/02/2017

أطلق عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسسات إعلامية فرنسية بارزة كفرانس24 مبادرة ضد انتشار الأخبار الكاذبة على صفحاتها أطلق عليها اسم "كروس تشيك" أي فحص وتدقيق ، وذلك لتفادي إعادة نشر الأخبار غير الصحيحة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وكان فيس بوك قد تعرض لانتقادات قوية خلال الانتخابات الأمريكية بسبب انتشار الأخبار الكاذبة.

في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على وسائل الإعلام مع اقتراب الانتخابات الرئاسة الفرنسية أطلق موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي وغوغل وعدد من المؤسسات الإخبارية مبادرة  الاثنين ضد الأخبار الكاذبة في فرنسا.

وقال فيس بوك إنه سيعمل مع عدد من المؤسسات الإخبارية الفرنسية البارزة بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية وتلفزيون (بي.أف.أم) ومجلة لاكسبرس وصحيفة "لوموند" وفرانس24 وغيرها لضمان عدم نشر أخبار كاذبة على صفحاتها.

وقالت غوغل أيضا إنها جزء من هذه المبادرة التي أطلق عليها الشركاء اسم (كروس تشيك) أي "فحص وتدقيق".
وكانت شركة فيس بوك واجهت انتقادات بأنها لم تبذل جهودا كافية لمنع إعادة نشر معلومات كاذبة على صفحاتها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وردا على ذلك اتخذت الشركة إجراءات لمحاولة تدارك المشكلة. وأطلق فيس بوك الشهر الماضي مبادرة ضد الأخبار الكاذبة في ألمانيا بعد أن أبدى مسؤولون حكوميون قلقا إزاء هذه الأخبار و"خطاب الكراهية" على الإنترنت والذي يمكن أن يؤثر على الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/ أيلول وستسعى من خلالها المستشارة أنغيلا ميركل للفوز بفترة ولاية رابعة.

 

فرانس 24/ رويترز

 

نشرت في : 06/02/2017

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