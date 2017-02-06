مارين لوبان تطلق حملتها الانتخابية مستعيرة بعض شعارات ترامب

أطلقت مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان حملتها الانتخابية من مدينة ليون في وقت تتمتع فيه بأسبقية مريحة على منافسيها حسب استطلاعات الرأي التي تتوقع مرورها إلى الدور الثاني. واستعارت لوبان شعارات استخدمها دونالد ترامب وهاجمت "الهجرة المكثفة" والعولمة والتطرف الإسلامي. وأشادت ببريطانيا التي اختارت مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وعدت مرشحة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان الأحد بأنها ستكون رئيسة تعتمد سياسة "فرنسا أولا" مع إطلاقها رسميا حملتها الانتخابية التي تضمنت شعارات عدة أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقبل نحو ثمانين يوما من الانتخابات الرئاسية تجد مارين لوبان نفسها في موقع جيد، في حين أن منافسها الرئيسي فرنسوا فيون يغرق في فضيحة الوظائف الوهمية لزوجته واثنين من أولاده.

وهاجمت لوبان في خطاب ألقته خلال مهرجان انتخابي في ليون سياسة "الهجرة الكثيفة" والعولمة "والتطرف الإسلامي" قائلة إنها تريد أن تجعل فرنسا بلدا "لا يدين بشيء لأحد".

وقالت زعيمة الجبهة الوطنية أمام نحو ثلاثة ألاف شخص "لقد فهمتم، والأحداث الاخيرة قدمت الدليل القاطع ضد يمين المال ويسار المال، وأنا مرشحة فرنسا الشعب". وتابعت لوبن (48 عاما) "بعد عقود من الأخطاء والجبن والتسيب وصلنا إلى مفترق طرق".

وأشادت ببريطانيا لأنها اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي وحضت الفرنسيين على اعتماد نموذج ناخبي ترامب الذين "يريدون أن يضعوا مصالحهم الوطنية أولا".

وقالت لوبان "سنركز على الوضع المحلي وليس العالمي" وسط تصفيق الحاضرين.

وأضافت خلال التجمع الذي أنهى يومين من اللقاءات مع أنصارها في مدينة ليون "أنا ادافع عن الجدران التي تحمي مجتمعنا بمواجهة قادتنا الذين اختاروا العولمة الفوضوية والهجرة الكثيفة".

وقالت أيضا "لا نريد أن نعيش تحت نير الأصولية الإسلامية" مضيفة "أن فرنسا هي فعل حب ولهذا الحب اسم : الوطنية. يحق لكم حب بلادكم ويحق لكم الافتخار بذلك، حان الوقت لتحريك المشاعر الوطنية". ورد أنصارها بهتافات "نحن هنا في بلادنا، نحن هنا في بلادنا".

وساهم تصويت البريطانيين إلى جانب بريكسيت ووصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في إعطاء دفع للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن لوبان ستحصل على ما يكفي من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 23 نيسان/أبريل تخول لها خوض الدورة الثانية. لكن الاستطلاعات تشير إلى هزيمتها أمام مرشح الوسط إيمانويل ماكرون المستفيد الرئيسي من أزمة فيون، حيث سجل ارتفاعا ملحوظا في استطلاعات الرأي.

وكان ماكرون (39 عاما)، الوزير السابق في الحكومة الاشتراكية، دعا خلال تجمع انتخابي السبت في ليون إلى التصدي لليمين المتطرف، واصفا نفسه بأنه حامل لواء التقدمية في بلد بحاجة إلى العودة لشعاره الوطني "حرية، مساواة، أخوة".

وبعد المرشحين الثلاثة الرئيسيين، يأتي مرشح اليسار المشرذم، الاشتراكي بونوا هامون، ومرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون الذي يعقد بدوره مهرجانا انتخابيا الأحد في ليون بموازاة تجمع انتخابي في باريس يطل فيه عبر صورة مجسمة، في أول حدث من نوعه في انتخابات فرنسية.

وتجري هذه المهرجانات الانتخابية بعد عشرة أيام على فضيحة ألقت بثقلها على الحملة لا سيما من جانب اليمين، إذ طالت زوجة فرنسوا فيون وأدت إلى فتح تحقيق في قضية اختلاس أموال عامة.

كذلك تواجه مارين لوبان نفسها اتهامات بتدبير وظائف وهمية، تتعلق بمساعدة لها تقاضت راتبا من أموال أوروبية، وهي أيضا تنفي حصول أي تجاوزات وتندد بـ"معركة سياسية" يخوضها البرلمان ضد حزبها.

وتحدثت صحيفة "لوموند" في افتتاحية السبت عن "أجواء ضارة من المحاباة والمحسوبية والمكاسب غير المستحقة"، معتبرة أنه "لشدة ما يعامل الفرنسيون على أنهم سذج (...) سنزيد في نهاية المطاف من اشمئزازهم من الشأن العام".

وبعدما لزمت ابنة مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان حتى الآن التكتم في حملتها، تراهن الآن على رفض الفرنسيين للأحزاب التقليدية، وتعد بالاستجابة للمخاوف المتعلقة بالهجرة والإسلام والأمن في بلد شهد سلسلة من الاعتداءات الجهادية غير المسبوقة في 2015 و2016.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 06/02/2017