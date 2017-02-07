الانتخابات الفرنسية: ماكرون ينفي شائعات إقامته علاقة مثلية مع صحفي

نفى المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2017، إيمانويل ماكرون شائعات تتحدث عن إقامته علاقة مثلية مع صحفي في وسيلة إعلام فرنسية. وكانت عدة وسائل إعلام روسية أثارت الموضوع مؤخرا. وكذبت المتحدثة باسمه هذه الأخبار على تويتر وعلق عليها ماكرون بسخرية وسط حشد من أنصاره.

نفى إيمانويل ماكرون المرشح المستقل، والأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية حسب استطلاع رأي للمعهد الفرنسي للرأي العام، شائعات عن إقامته علاقة مثلية خارج إطار زواجه منذ عام 2007 من بريجيت ترونو.

ورفض ماكرون في تصريحات أدلى بها الاثنين ودونتها المتحدثة باسمه على تويتر ما يتردد عن إقامته علاقة مع صحفي إذاعي. وتتردد منذ سنوات أقاويل عن هذه العلاقة والتقطتها في الفترة الأخيرة وسائل إعلام روسية.

Tonight Macron addresses rumours with a joke : "if you're told I lead a double life with M Gallet, it's because my hologram has escaped me" — LAURENCE HAIM (@lauhaim) February 6, 2017

وقال ماكرون وسط حشد من أنصاره "إذا قيل لكم إنني عشت حياة مزدوجة مع السيد غاليه فإن ذلك لأن صورتي الثلاثية الأبعاد (هولوغرام) هربت" في إشارة فيما يبدو إلى لجوء منافسه في انتخابات الرئاسة جان لوك ميلنشون للظهور من خلال صورة هولوغرام مجسمة في لقاء شعبي في إطار حملته الانتخابية الأسبوع الماضي.

ووصفت المتحدثة تصريحات ماكرون بأنها "نفي واضح للشائعات عن حياته الخاصة."

فرانس24 /رويترز

نشرت في : 07/02/2017