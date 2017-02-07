ترامب يتهم وسائل إعلام بالتغاضي عن هجمات ارتكبها متشددون إسلاميون

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة ماكديل العسكرية في فلوريدا بعض وسائل الإعلام التي وصفها "بغير النزيهة" بأنها لم تعد تغطي أخبار الاعتداءات وتتغاضى عن هجمات ارتكبها "إرهابيون إسلاميون متشددون" دون أن يقدم دليلا على ذلك. ووعد المتحدث باسم البيت الأبيض بأن ينشر لائحة بهذه "الاعتداءات" في وقت لاحق.

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الاعلام "غير النزيهة" بالتغاضي عن هجمات ارتكبها "إرهابيون إسلاميون متشددون"، من دون أن يقدم أي دليل على ما يقول.

وردا على سؤال عن الاعتداءات التي تحدث عنها ترامب ولم تلق تغطية إعلامية وعد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر بـ"توفير قائمة بها لاحقا"، مؤكدا أن هناك "أمثلة كثيرة" على هجمات حصلت و"لم تلق التغطية التي تستحق".

وقال ترامب في خطاب ألقاه في قاعدة ماكديل العسكرية (تامبا، فلوريدا)، التي تعتبر مركز إدارة عمليات مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، أن "تنظيم الدولة الإسلامية يشن حملة إبادة جماعية، يرتكب فظائع حول العالم أجمع".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الإرهابيين الإسلاميين المتشددين" مصممون على شن هجمات في الولايات المتحدة كما سبق لهم وأن فعلوا في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر واعتداءي بوسطن وسان برناندينو، وكذلك أيضا في أوروبا.

وأضاف "لقد رأيتم ماذا حصل في باريس ونيس. هذا يحصل في أوروبا بأسرها. لقد بلغنا مرحلة لم تعد فيها وسائل الإعلام تغطي" أخبار الاعتداءات.

وتابع "هناك حالات كثيرة لا تريد فيها الصحافة غير النزيهة بالمرة أن تغطي" هذه الهجمات، مؤكدا أن وسائل الاعلام هذه "لديها أسبابها وأنتم تعرفونها جيدا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/02/2017