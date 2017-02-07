حرمان روسيا من المشاركة في مونديال لندن لألعاب القوى

صرح رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو الاثنين بأن روسيا لن يكون بوسعها المشاركة في مونديال لندن لألعاب القوى والمقرر في أغسطس القادم بعد تمديد العقوبات التي أقرها الاتحاد بشأنها ، إثر فضيحة المنشطات في مناسبتين في مارس ويونيو الماضيين. وهو ما تسبب أيضا في حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في مونديال ريو دي جانيرو.

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو الاثنين أن روسيا الموقوفة عن المشاركة في جميع المسابقات منذ أواخر 2015 بسبب برنامج كبير ممنهج من طرف الدولة لتعاطي المنشطات، لن تشارك في مونديال لندن في آب/أغسطس 2017.

وتم تمديد العقوبات بحق روسيا في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضيين ما أدى إلى حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

وأوضح كو في ختام اجتماع لمجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في كاب-دايل بالقرب من موناكو، أن روسيا لا يمكنها العودة كبلد إلى عائلة ألعاب القوى قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على الأقل.

وجاء تصريح البطل الأولمبي السابق في سباق 1500 م (1980/1984) عقب مصادقة مجلس الاتحاد الدولي على توصية لجنة العمل القاضية بتمديد عقوبة استبعاد روسيا الموقوفة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عن المشاركة في المسابقات الدولية.

وقال رئيس لجنة العمل النروجي روني أندرسن عقب الاجتماع ال_208 لمجلس الاتحاد الدولي في كاب-داي بالقرب من موناكو: "روسيا ليست جاهزة". وأحدثت اللجنة لإجراء إصلاح جذري لألعاب القوى الروسية وممارساتها المتعلقة على وجه الخصوص بمكافحة المنشطات.

وإلى جانب التقدم الكبير، مثل الاجتماعات في كانون الثاني/يناير الماضي في موسكو مع وزير الرياضة الجديد بافل كولوكوف، كشفت لجنة العمل بعض النقاط السلبية بينها "تعليقات عامة غير المفيدة لبعض المسؤولين الرياضيين الروس في الآونة الأخيرة وصعوبات الاتحاد الروسي لألعاب القوى في القيام بعدد أكبر من فحوصات الكشف عن المنشطات".

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 07/02/2017