المرصد السوري: قتلى بينهم مدنيون في غارات على مقرات جبهة "فتح الشام" في إدلب

شنت مقاتلات حربية (لم تعرف هويتها) غارات جوية على مقرات تابعة لجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) في إدلب، شمال سوريا، أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد عن سقوط مدنيين بين القتلى.
ونفى الجيش الروسي بدوره شن غارات على مدينة إدلب. وأكد أن "طائرات الجيش الروسي لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الأسبوع أو حتى منذ بداية العام 2017".
وتتعرض جبهة "فتح الشام" ومجموعات جهادية أخرى متحالفة معها منذ بداية كانون الثاني/يناير لقصف جوي عنيف، نفذ الجزء الأكبر منه التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأسفر عن مقتل أكثر من 150 عنصرا، بينهم قياديون، وفق المرصد.
وتشهد هذه المحافظة منذ أسابيع توترا متصاعدا، تطور في بعض الأحيان إلى معارك غير مسبوقة بين الفصائل تقودها كل من حركة أحرار الشام من جهة وجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) من جهة ثانية.
وردا على تلك التطورات، أعلنت فصائل عدة بينها "صقور الشام" و"جيش المجاهدين" الانضمام إلى حركة "أحرار الشام"، فيما اختارت أخرى بينها جبهة "فتح الشام" وحركة "نور الدين زنكي" أن تحل نفسها لتندمج سويا تحت مسمى "هيئة تحرير الشام".
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