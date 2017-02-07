المرصد السوري: قتلى بينهم مدنيون في غارات على مقرات جبهة "فتح الشام" في إدلب

شنت مقاتلات حربية (لم تعرف هويتها) غارات جوية على مقرات تابعة لجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) في إدلب، شمال سوريا، أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد عن سقوط مدنيين بين القتلى.

قتل 26 شخصا على الأقل بينهم مدنيون الثلاثاء في غارات جوية لم تعرف هوية الطائرات التي نفذتها على مقار لجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت عشر غارات جوية فجر الثلاثاء مقرات لجبهة فتح الشام ومحيطها في مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل، بينهم عشرة مدنيين ومقاتلون".

وأفاد المرصد أن الحصيلة "مرشحة للارتفاع لوجود مفقودين تحت الأنقاض"، مشيرا إلى أن "عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث لا تزال مستمرة".

وأوضح عبد الرحمن أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت طائرات حربية روسية أو تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذت الغارات.

ونفى الجيش الروسي بدوره شن غارات على مدينة إدلب. وأكد أن "طائرات الجيش الروسي لم تشن أي ضربات على إدلب البارحة أو خلال هذا الأسبوع أو حتى منذ بداية العام 2017".

وتتعرض جبهة "فتح الشام" ومجموعات جهادية أخرى متحالفة معها منذ بداية كانون الثاني/يناير لقصف جوي عنيف، نفذ الجزء الأكبر منه التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأسفر عن مقتل أكثر من 150 عنصرا، بينهم قياديون، وفق المرصد.

وتسيطر جبهة "فتح الشام" وفصائل إسلامية أخرى على كامل محافظة إدلب منذ العام 2015.

وتشهد هذه المحافظة منذ أسابيع توترا متصاعدا، تطور في بعض الأحيان إلى معارك غير مسبوقة بين الفصائل تقودها كل من حركة أحرار الشام من جهة وجبهة "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) من جهة ثانية.

وردا على تلك التطورات، أعلنت فصائل عدة بينها "صقور الشام" و"جيش المجاهدين" الانضمام إلى حركة "أحرار الشام"، فيما اختارت أخرى بينها جبهة "فتح الشام" وحركة "نور الدين زنكي" أن تحل نفسها لتندمج سويا تحت مسمى "هيئة تحرير الشام".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 07/02/2017