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قراءة في صحف الخليج

قراءة يومية لأبرز عناوين صحف الخليج ووقفة مع أهم المقالات المثيرة للجدل، وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. من الاثنين إلى الجمعة الساعة 06:15 بتوقيت باريس.

آخر تحديث : 07/02/2017

تبذير أندية الخليج العربي لكرة القدم يقف وراء الأزمة المالية

© فرانس24

في جولة اليوم على صحف الخليج: سوق العقار في السعودية يتجه إلى التنوع في منتجاته. الكويتيون ينفقون 1% من دخلهم على التعليم و11% على "الطعام". ونسبة الإدمان على الهاتف الذكي بين الطلبة في سلطنة عمان 33%. وتبذير أندية الخليج العربي لكرة القدم وراء الأزمة المالية. الناقلة القطرية تطلق أطول رحلة في العالم إلى أوكلاند. كاريكاتير اليوم: ترامب يحول العالم الإسلامي إلى إرهابي.

تبدأ الجولة على صحف الخليج من المملكة العربية السعودية، حيث يتجه سوق العقار السعودية إلى الارتقاء والتنوع في المنتجات العقارية بما يلبي الحاجات المختلفة للمواطنين وإمكاناتهم، وفق ما أكد خبيران عقاريان.
وبحسب صحيفة "الحياة" في الوقت ذاته، أشار الخبران إلى أن النشاط العقاري في السوق السعودية تأثر إيجابا بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تنعش قطاع العقارات، وفي مقدمها زيادة القرض المقدم من المصارف إلى المواطنين إلى 85% من قيمة العقار، وخفض الدفعة المقدمة من العميل لتصبح 15% من قيمة العقار، إضافة إلى طرح وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية.
وبرأيهما أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وعلى نظام تطبيق كود البناء السعودي، سيدفع عجلة انتعاش السوق العقارية.

ومن صحيفة "القبس" الكويتية، دراسة أكاديمية حديثة حذرت من تحول الشخص الخليجي المقترض، إلى "مدمن" على قروض لمواكبة نمط الاستهلاك في المجتمعات الخليجية.
وتشير الصحيفة إلى أن الإحصائيات الرسمية قدرت أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية يبلغ 3 آلاف و350 دينارا، %72 منها من صافي دخل المشتغلين بأجر، ونحو %21 من التحويلات الجارية ومعظمها حكومية، بينما يمثل صافي الدخل من المنشآت الخاصة والمهن الحرة نحو %2.8، فضلا عن صافي الدخل من الممتلكات المالية وغير المالية.
أما عن تفصيل إنفاق الأسرة الكويتية، فبينت الإحصائيات أن %37.4 من استهلاك الكويتي يذهب للمسكن، الماء والكهرباء والوقود بكل أنواعه، و%11.5 للأغذية والمشروبات، %5 للنقل و%2.5 للمطاعم والفنادق، أما التعليم، فاستحوذ على النسبة الأقل وهي 1%.

في سلطنة عمان، دراسة من نوع آخر تناولت مواقع التواصل الاجتماعي والادمان على الهاتف الذكي.
فبحسب ما ورد على غلاف صحيفة "الوطن العمانية"، فقد خلصت دراسةٌ حول استخدام وإشباعات وإدمان الهاتف الذكي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس، أن معدل انتشار الإدمان على الهاتف الذكي بين طلبة الجامعة، هو بنسبة 33%.
وبينت نتائج الدراسة، بحسب الصحيفة، ان الكمية أن رسائل "الواتس أب" النصية من أكثر التطبيقات التي يستخدمها طلبة الجامعة، بينما يعد الاستخدام الطوعي للهاتف الذكي، هو النمط الأكثر شيوعا، كما أن البحث عن المعلومات ووسائل الترفيه، هو من أهم إشباعات الهاتف الذكي بين الطلبة.

وفي كاريكاتير صحيفة "الوطن" رسم ياسين خليل الرئيس الاميركي دونالد ترامب يحول العالم الإسلامي إلى إرهابي، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها تجاه دول عربية وإسلامية.

تبذير أندية الخليج العربي لكرة القدم وراء الأزمة المالية، هذا الخبر الأبرز على غلاف صحيفة "الإمارات اليوم".
وفي التفاصيل، كشف وكلاء لاعبين أن الأزمة المالية التي تواجهها أنـديـة دوري الـخليج العربي لكرة القدم، سببها هدر الأموال الذي بدأ قبل ثلاث سـنوات، وظهرت نتائجه خلال الموسم الحالي.
وأشاروا للإمارات اليوم، إلى أن السياسات الخاطئة التي تدار بـهـا كرة القدم في الأندية، أوصلتها الى تلك الحالة دون أن يكون لهم أي دور فيه.
وشرحوا ان الأزمات المالية للأندية المحلية ليـسـت وليدة هـذا الموسـم، وإنــمــا نـتـيـجـة رواسب سابـقـة حـيـنـمـا قـام الــبــعــض منها قبل ثلاث سنوات بتعاقدات مع لاعبين أجانب، وصلت ما بين ستة وسبعة لاعبين في الموسم الواحد، ما كلف ميزانيتها رواتب باهظة.

في قطر، أطلقت الناقلة القطرية أطول رحلة في العالم.
الخطوط الجوية القطرية، وفق صحيفة "العرب"، أطلقت خدماتها إلى مدينة أوكلاند في رحلة تسجل رقما قياسيا من حيث كونها الأطول على الإطلاق، ومع وصول رحلتها إلى نورث آيلاند بعد وقت الشروق، بدأت الناقلة القطرية صفحة جديدة في مسيرتها التاريخية.
هذه الرحلة قطعت مسافة 14.535 كيلومترا خلال سبع عشرة ساعة و30 دقيقة، بإطلاق أقواس المياه احتفالا بوصول طائرة الخطوط الجوية القطرية بوينج 777 بالتزامن مع هبوطها على مدرج المطار.

إعداد فرانس 24

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