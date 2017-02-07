الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حدث اليوم

فرنسا: فرنسوا فيون هل يستطيع اللحاق في السباق؟

للمزيد

ريبورتاج

الصين.. مكافآت خاصة في دار للمسنين لتعزيز مفهوم التضامن العائلي

للمزيد

ريبورتاج

صحراء غوبي تجذب علماء الجيولوجيا ومهربي الآثار

للمزيد

ريبورتاج

ألعاب الفروسية ومهارات الترويض في خدمة السينما

للمزيد

ضيف اليوم

تكنولوجيا المعلومات.. وسائل إعلام فرنسية تبرم اتفاقا مع فيس بوك للتحقق من معلومات الموقع

للمزيد

النقاش

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.. نصر للدبلوماسية المغربية؟

للمزيد

حوار

حيدر العبادي: تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق "زائل ويتقلص" ونعلم مكان البغدادي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

فرانسوا فيون يفرض نفسه كمرشح شرعي وحيد لليمين!!

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

مصر: أحكام تراوحت بين المؤبد والإعدام في قضية الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 07/02/2017

في قضية متصلة بالاشتباكات التي اندلعت العام 2013 بين مناصرين للرئيس الأسبق محمد مرسي وقوات الأمن المصرية أمام السفارة الأمريكية، أصدرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام على أشخاص بتهم من بينها القتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة والتجمهر وتكدير السلم العام.

قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة للجنايات قضت اليوم الثلاثاء بإعدام شخصين وبالسجن المؤبد لعشرين آخرين في قضية تتصل باشتباكات اندلعت بين قوات الأمن ومحتجين قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة العام 2013.

وأضافت المصادر أن دائرة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة أدانت المتهمين بعدة تهم من بينها قتل مواطن عمدا والشروع في قتل آخرين وحيازة أسلحة والتجمهر وتكدير السلم العام.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2013 عندما اشتبكت قوات الأمن مع المشاركين في مسيرة احتجاجية لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلن الجيش عزل مرسي في يوليو/تموز من نفس العام بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي امتد عاما واحدا.

وذكرت المصادر أن أربعة من المحكوم عليهم بالمؤبد هاربين.

وتابعت أن المحكمة قضت اليوم أيضا بسجن حدث غيابيا لعشر سنوات في القضية.

ويعادل السجن المؤبد 25 عاما وفقا للقانون المصري.

والأحكام الصادرة اليوم ليست نهائية ويمكن الطعن فيها أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد

فرانس24 / رويترز

نشرت في : 07/02/2017

  • آداب

    محكمة النقض المصرية توقف الحكم بحبس الروائي أحمد ناجي

    للمزيد

  • مصر

    تنفيذ حكم الإعدام في حق المتشدد الإسلامي المصري عادل حبارة

    للمزيد

  • مصر

    مصر: 292 شخصا أمام القضاء بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي وولي العهد السعودي

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي