حملة مداهمات في ألمانيا وبريطانيا تستهدف شخصين على صلة "بجهاديين" في سوريا

أعلنت النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب عن حملة مداهمات في ألمانيا وبريطانيا الأربعاء، استهدفت شققا مرتبطة بشخصين متهمين بتسليم مساعدات إنسانية تتضمن معدات طبية ومواد غذائية إلى جبهة "فتح الشام" في سوريا.

استهدفت مداهمات صباح الأربعاء في ألمانيا وبريطانيا عدة شقق مرتبطة بشخصين يشتبه في تسليمهما مساعدات إنسانية لجبهة "فتح الشام" (النصرة سابقا)، وفق ما أعلنته النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب.

ويتهم المشتبه بهما، الذي لم يكشف المصدر عن اسميهما أو بلدان إقامتهما، بمساعدة جبهة "فتح الشام" منذ سنوات من خلال إرسال قوافل تتضمن "سيارات إسعاف ومعدات طبية وأدوية ومواد غذائية".

وجرت عمليات الدهم في غرب البلاد في شمال رينانيا وستفاليا في ألمانيا. لكن النيابة الألمانية لم تحدد مكان المداهمات في المملكة المتحدة.

ويشتبه بقيام هذين الشخصين بالعمل من خلال منظمات غير حكومية ألمانية مثل "الدواء من القلب" و "الدواء بلا حدود" اللتين تعتبران مقربيتن من الأوساط السلفية.

وتواجه ألمانيا صعودا قويا منذ عدة سنوات للتيار السلفي وتعرضت العام الماضي لعديد من الهجمات التي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنها. وكان أخطرها دهس 12 شخصا بواسطة شاحنة في سوق للميلاد في برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 08/02/2017