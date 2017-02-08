الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

منتدى الصحافة

فرنسا: لماذا يضيق الساسة بالإعلام؟ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

فرنسا: لماذا يضيق الساسة بالإعلام؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

الانتخابات الرئاسية الفرنسية: خلط أوراق جديد وفيون "باق" في السباق؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

كم كلف التدخل الروسي في سوريا؟

للمزيد

النقاش

إسرائيل: الاستيطان والسلام في الميزان

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا: فرانسوا فيون هل يستطيع اللحاق في السباق؟

للمزيد

ريبورتاج

الصين.. مكافآت خاصة في دار للمسنين لتعزيز مفهوم التضامن العائلي

للمزيد

ريبورتاج

صحراء غوبي تجذب علماء الجيولوجيا ومهربي الآثار

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

جدل في بلغاريا بعد السماح للاعبتي كرة طائرة إيرانيتين بارتداء الحجاب

© أ ف ب

نص شيماء عزت

آخر تحديث : 08/02/2017

سمح الاتحاد الإيراني لكرة الطائرة باحتراف لاعبتين إيرانيتين في بلغاريا شريطة التزامهما "بالزي الشرعي" وارتداء الحجاب. شرط وافق عليه نادي "شومن" البلغاري الذي انتقلت إليه اللاعبتان. قرار أثار جدلا في الأوساط الرياضية والاجتماعية البلغارية.

لأول مرة في تاريخ الرياضة البلغارية يرى جمهور كرة الطائرة النسائية لاعبات محجبات في أرض الملعب. الحكاية تعود إلى شراء نادي "شومن" للاعبتين إيرانيتين في يناير/كانون الثاني الماضي. اللاعبتان معيدة برهاني البالغة من العمر 29 عاما وزينب جيفيه البالغة 33 عاما أرادتا أن تكونا مثالين يقتدي بهما صديقاتهن الإيرانيات، فقبلتا الاحتراف في الخارج شريطة التمسك بارتدائهما الحجاب. وخاضت معيدة وزينب أولى مبارياتهما الرسمية مع فريقهما البلغاري الجديد في 4 يناير/كانون الثاني الماضي وهما ترتديان لباسا يغطي جسديهما ورأسيهما.

وكان الاتحاد الإيراني للكرة الطائرة ووزارة الرياضة الإيرانية قد اشترطا الالتزام بارتداء اللاعبتين الزي "الشرعي" لإعطاء الضوء الأخضر لاحترافهما بالخارج.

أول مبارة رسمية لزينب ومعيدة بالحجاب

اعتراضات وتهكمات...

وأدى ظهور معيدة وزينب بهذا الزي إلى ردود فعل متباينة، فلم تلقيا قبولا واستحسانا من كثير من الأطراف، حيث تهكمت إحدى الفرق المنافسة على اللاعبتين واصفة إياهما بالبدو. وشنت مواقع التواصل الاجتماعي المعادية للإسلام حملة ضد هذه "الظاهرة" تحت شعار "لا مكان للغجر في الرياضة".

من جانبه، اعتبر مدرب فريق "شومن" محمد باشران الأمر مزحة لا تستحق أن يعيرها اهتماما وركز على ضرورة الاهتمام بأداء فريقه وتقدمه في الترتيب العام للدوري. وأضاف مدرب الفريق أن "صفقة احتراف اللاعبتين كانت ناجحة من الناحية الرياضية والاقتصادية حيث إنهما ذات خبرة ومعيدة هي قائدة المنتخب الإيراني للكرة الطائرة وتم التعاقد معهما بسعر مغر للغاية".

معيدة برهان وزينب جيفيه أول إيرانيتين يحترافان الكرة الطائرة خارج بلدهما

معيدة أعربت عن فخرها بكونها إلى جانب زينب أولى اللاعبات الإيرانيات المحترفات في الخارج. من جانبها قالت زينب إن الحياة في بلغاريا سهلة ممتعة والناس لطفاء جدا معها.

 

شيماء عزت

نشرت في : 08/02/2017

  • السعودية

    السعودية: الشرطة تعتقل امرأة نشرت صورتها دون حجاب على تويتر

    للمزيد

  • قضاء

    القضاء السويسري يدين صاحب شركة طرد عاملة لارتدائها الحجاب

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    فتاه محجبة تتصدر لأول مرة غلاف مجلة "بلاي بوي" الإباحية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي