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الشرق الأوسط

أردوغان وترامب يتفقان على التعاون في مدينتي الرقة والباب في سوريا

© أ ف ب | الجيش التركي في مدينة الباب السورية

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/02/2017

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على التعاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما أفادت مصادر رئاسية تركية الأربعاء.

نقلت مصادر في الرئاسة التركية الأربعاء أن الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية الليلة الماضية على التعاون في مدينتي الرقة والباب السوريتين الخاضعتين لسيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية".

وقالت المصادر إن الزعيمين ناقشا قضايا من بينها إقامة منطقة آمنة في سوريا وأزمة اللاجئين ومكافحة الإرهاب. وأضافت أن أردوغان دعا الولايات المتحدة إلى وقف مساندتها لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وذكرت المصادر أن من المقرر أن يزور مايك بومبيو مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي.آي.أيه) تركيا يوم الخميس لبحث مسألة وحدات حماية الشعب وسبل مواجهة شبكة فتح الله كولن رجل الدين التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموزمن العام2016.

فرانس 24/ رويترز

 

نشرت في : 08/02/2017

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