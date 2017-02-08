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فرنسا

فرنسا: الشاب ضحية الاعتداء الجنسي يتلقى دعما من هولاند... ومن نادي ميلانو الإيطالي!

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته للشاب تيو في مستشفى أولناي سو بوا أمس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 08/02/2017

بعد تقدمه بشكوى بسبب تعرضه للعنف من قبل ثلاثة رجال شرطة، ولاعتداء جنسي من قبل رجل شرطة رابع ، في الثاني من فبراير/شباط الجاري، التقى الشاب الفرنسي تيو بالرئيس فرنسوا هولاند الذي زاره في المستشفى التي يعالج بها. تيو كان مرتديا قميصا لفريق نادي ميلانو الإيطالي. لفتة لم تمر مرور الكرام على مسؤولي النادي الذين قرروا دعوة الشاب لحضور إحدى مباريات النادي.

مازالت قضية الشاب الفرنسي تيو الذي يشتبه بتعرضه لاعتداء جنسي من قبل رجل شرطة يوم الخميس 2 فبراير/شباط،  تشغل الرأي العام الفرنسي وسط تعاطف شعبي كبير. الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زار الشاب في غرفته التي يتلقى بها العلاج في مستشفى الضاحية الفرنسية أولناي سو بوا. وخلال اللقاء، كان تيو يرتدي قميصا لفريق نادي ميلانو الإيطالي وهو ما كان له ردة فعل من قبل محبي النادي قبل أن يتحرك مسؤولو النادي ليقدموا لفتة إنسانية لتيو.

صحيفة "كورير ديلا سيرا" الإيطالية نشرت على صفحتها الأولى الأربعاء 8 فبراير/شباط صورة للقاء الرئيس الفرنسي بالشاب الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما مرتديا قميص فريق ميلانو. مما جعل مسؤولي النادي يتفاعلون مع الخبر ويوجهون دعوة لتيو لحضور إحدى تدريبات الفريق أو إحدى مبارياته الرسمية.

الصفحة الأولى لجريدة إيطالية حول تيو

 
أما اللاعب الفرنسي جوفري كوندوغبيا الذي يلعب بصفوف نادي ميلان منذ عام 2015 فنشر على حسابه على تويتر دعما لتيو قائلا: " العدالة لتيو".
 

وكان الاعتداء الذي تعرض له الشاب الفرنسي يوم الخميس الماضي قد أثار أعمال شغب واضطرابات في ضاحية أولناي سو بوا وهي إحدي مدن سان دوني التي شهدت أعمال عنف واسعة العام 2005.

فرانس 24
 

نشرت في : 08/02/2017

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