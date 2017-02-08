وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تؤكد حاجة اقتصاد الاتحاد للمهاجرين

أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاقتصاد الأوروبي بحاجة للمهاجرين للنمو نظرا لشيخوخة المجتمعات الأوروبية، منتقدة بشكل غير مباشر سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الملف، إذ أكدت أن "الهجرة لا يمكن أن تدار إلا من خلال التعاون والشراكة" وليس من خلال "بناء الجدران".

قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الأربعاء في فاليتا إن أوروبا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصادها، وإنه لا يمكنها حل أزمة الهجرة إلا من خلال التعاون وليس بناء الجدران.

وافتتحت موغيريني اجتماعا بين أوروبا وأفريقيا حول أزمة الهجرة، قبل المشاركة في حفل تخريج 89 من خفر السواحل الليبييبن تدربوا على أيدي عناصر بعثة "صوفيا"، العملية البحرية الأوروبية لمكافحة المهربين.

وأضافت موغيريني "أعتقد أن على الأوروبيين أن يفهموا أننا بحاجة إلى المهاجرين من أجل اقتصاداتنا"، نظرا إلى الشيخوخة التي تواجه سكان أوروبا.

وتابعت "من جهتها، يجب أن تأخذ أفريقيا في الاعتبار تكلفة الاتجار بالبشر، والخسائر في الأرواح" مع وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 4500 شخص معظمهم من الأفارقة في البحر الأبيض المتوسط العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى إيطاليا.

وأكدت أن "الهجرة لا يمكن أن تدار إلا من خلال التعاون والشراكة".

وقالت الوزيرة "هناك قوى في العالم تسعى لاتباع نهج مختلف قائم على (...) بناء الجدران بدلا من الشراكات" دون الإشارة مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت أن "هذه ليست الطريقة الأوروبية" مشيرة إلى أن "أوروبا لا تغلق أبوابها ولن تفعل ذلك (...) لكننا بحاجة إلى وضع حد للمأساة في البحر والصحراء. هناك أشخاص يموتون يوميا".

وأمام خفر السواحل الليبيين الذين ساهم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في تدريبهم للتصدي بشكل أفضل لمهربي المهاجرين شددت موغيريني على أهمية الشراكة مع ليبيا. وقالت على متن سفينة "سان جورجو" المشاركة في عملية صوفيا إنه "أفضل مثال على شراكة يستفيد منها الجميع".

وقالت إن عناصر خفر السواحل الـ89 تلقوا تدريبا من فرق أتت من دول عدة في الاتحاد الأوروبي منها إيطاليا وألمانيا مضيفة أنها المرحلة الأولى من التدريب. وترمي هذه العملية إلى مساعدة خفر السواحل الليبيين على اعتراض زوارق المهاجرين في المياه الليبية التي لا يمكن للسفن الأوروبية دخولها، في حين ينقل كل المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في المياه الدولية للمتوسط إلى إيطاليا.

ويأمل الأوروبيون في وقف تهريب المهاجرين الذين وصل أكثر من 181 ألفا منهم إلى السواحل الإيطالية في 2016.

وقد تم إنقاذ حوالى 8500 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر منذ بداية العام الحالي، في حين يعتبر 227 شخصا آخرون في عداد المفقودين أو الموتى.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 08/02/2017