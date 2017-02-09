الأمم المتحدة تطلب مساعدات بنحو 2 مليار دولار لتجنب مجاعة في اليمن

بات خطر المجاعة يهدد اليمن هذا العام. ما دفع الأمم المتحدة الأربعاء، لإطلاق نداء لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير مساعدات واحتياجات ضرورية لنحو 12 مليون شخص في هذا البلد الذي يعيش حربا منذ عامين.

أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة بعد عامين على الحرب.

وقال ستيفن أوبريان منسق الإغاثة في الحالات الطارئة بالأمم المتحدة في تصريحات صحفية "إذا لم يتخذ إجراء فوري، وعلى الرغم من الجهود الإنسانية المستمرة فإن المجاعة باتت الآن احتمالا حقيقيا في عام 2017. سوء التغذية منتشر ويتزايد بمعدل مثير للقلق."

وتابع "هناك 7.3 مليون شخص لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية."

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن نحو 3.3 مليون شخص بينهم 2.1مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. ويشمل ذلك 460 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من أسوأ درجات سوء التغذية ويواجهون خطر الوفاة بالالتهاب الرئوي أو الإسهال.

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وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الأسبوع الماضي أن ما يقدر بنحو 63 ألف طفل يمني لقوا حتفهم العام الماضي لأسباب كان من الممكن منعها وتتعلق في كثير من الأحيان بسوء التغذية.

وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين في بيان منفصل مع دعوة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات "لو لم تقتلك القنابل في اليمن فإن الموت جوعا ببطء يمثل خطرا متزايدا الآن."

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 09/02/2017