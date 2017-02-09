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الشرق الأوسط

السلطات البحرينية تحبط عملية هروب سجناء عبر قارب إلى إيران

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 09/02/2017

قالت السلطات البحرينية إنها أحبطت الخميس عملية تهريب عدد من المطلوبين عبر قارب متجه إلى إيران، كانوا قد فروا من سجن واقع جنوب المملكة في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي.

أحبطت قوات الأمن البحرينية فجر الخميس، عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا "إرهابية" إلى إيران عبر قارب، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية.

وتضمن بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تمكنت القوات الأمنية في عملية مشتركة، فجر الخميس، من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية". مضيفة أن هؤلاء حاولوا "استخدام قارب، كان متجها إلى إيران"، دون أن تحدد عددهم.

وأوضحت أن المطلوبين سبق وأن فروا من سجن جو (جنوب) في المملكة الخليجية خلال هجوم تعرض له السجن في الأول من كانون الثاني/يناير الماضي ونجم عنه أيضا مقتل شرطي بحريني.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عقب الهجوم أن بين أربعة وخمسة مسلحين ينتمون إلى "مجموعة إرهابية" ويحملون بنادق آلية ومسدسات، شنوا الهجوم على السجن ما أسفر عن فرار عشرة سجناء، سبعة منهم حكم عليهم بالمؤبد وثلاثة صدرت بحقهم أحكام قاسية بتهمة القيام ب"أعمال إرهابية".

ويضم سجن جو الكثير من البحرينيين الشيعة المدانين أو الذين يحاكمون بتهم التورط في أعمال عنف. وفي حزيران/يونيو الماضي، فر 17 سجينا من سجن آخر في البحرين في شرق المنامة وأعلنت السلطات بعدها أنها تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الحكم الذي تقوده أسرة آل خليفة. فيما تشهد العلاقات بين البحرين وإيران توترا على خلفية الاتهامات التي توجهها المنامة ودول الخليج إلى طهران بالتدخل في شؤون المملكة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 09/02/2017

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